La mise à jour des listes électorales est un processus constant | Actualités, Sports, Emplois

Mercredi, le comté de Chautauqua comptait 78 455 électeurs actifs, ainsi que 6 109 électeurs inactifs.

Ces chiffres peuvent être légèrement différents aujourd’hui. C’est parce qu’ils sont mis à jour quotidiennement.

Les commissaires électoraux du comté, Brian Abram et Luz Torres, ont discuté avec The Post-Journal/OBSERVER de leur processus visant à maintenir les listes électorales à jour et aussi précises que possible.

Abram, qui est le commissaire républicain aux élections, a noté qu’en octobre, l’intérêt pour les inscriptions sur les listes électorales a tendance à être plus élevé que les autres mois. C’est parce que les gens doivent s’inscrire 10 jours avant les élections de novembre s’ils veulent voter. Cette année, cette date finale est le 28 octobre.

Il existe plusieurs façons de s’inscrire sur les listes électorales : en utilisant un formulaire d’inscription papier, en se rendant sur le site Web du Conseil des élections de l’État ou en s’inscrivant via un portail auprès du Département des véhicules automobiles. « Normalement, avant 16h30 (pm), toutes les personnes qui ont demandé à être enregistrées ou qui ont demandé à être déplacées vers un autre endroit sont enregistrées dans le système et, fondamentalement, le système est mis à jour quotidiennement. » Abram a dit.

Le renvoi de personnes se produit généralement lorsqu’elles déménagent hors de l’État ou décèdent.

Abram a déclaré que chaque jour, une équipe bipartite parcourt les nécrologies publiées dans le Post-Journal et l’OBSERVER pour voir qui est décédé. Les noms, l’adresse et l’âge doivent correspondre, et si tel est le cas, le nom de la personne décédée est purgé.

Le Conseil des élections accepte également les noms de personnes décédées provenant de membres de la famille ou d’amis, à condition que les preuves nécessaires soient fournies. « Nous ferons toujours preuve de diligence raisonnable avant de purger qui que ce soit » il a dit.

Faire publier une personne décédée et qui n’a pas de nécrologie est un peu plus délicat, a expliqué Abram.

Une fois par an, le Conseil des élections envoie des cartes postales à tous les électeurs inscrits. Si cette carte est retournée au Conseil des élections avec « décédé » écrit dessus, alors cette personne est purgée.

Si quelqu’un bouge, il devient inactif. « Une fois que vous êtes en statut inactif, si deux élections fédérales se succèdent et que vous ne participez pas, nous vous purgeons automatiquement à ce stade » Abram a dit.

Les élections fédérales ont lieu les années paires. Tous les quatre ans, le poste de président est élu. Les deux autres années sont des élections au Congrès.

Plus précisément, en cas de déménagement, cette personne devrait déménager hors de l’État ou avoir déménagé sans adresse de réexpédition.

Si un peuple est classé comme « inactif, » Abram a dit qu’ils pouvaient toujours voter ; ils rempliraient ensuite un bulletin de vote par affidavit. « Un statut inactif ne vous fait pas sortir du processus, mais il vous permet en quelque sorte de gagner votre place » il a dit.

Si le Conseil électoral apprend qu’une personne a déménagé et a la nouvelle adresse, cette personne recevra une carte de son bureau confirmant le déménagement.

Ces cartes sont envoyées pour tous les déménagements, même si la personne réside dans la même commune. En effet, les circonscriptions législatives ne suivent pas toujours les limites des villes et les villes comptent plusieurs quartiers. « Techniquement, dans la ville de Jamestown, vous pourriez traverser la rue et créer une nouvelle circonscription législative ou un nouveau quartier », il a dit.

Torres, le commissaire électoral démocrate, a déclaré que si quelqu’un quitte le comté, mais reste dans l’État, il travaillera avec le nouveau conseil électoral de cette personne pour notifier le déménagement.

Abram a déclaré que cela était courant dans tout l’État. « Il existe un système en place pour garantir que tous les comtés s’informent continuellement qui se trouve actuellement dans leur comté et qui doit être expulsé du comté précédent », il a dit.

Mais pour ceux qui quittent l’État, le comté ne contacte pas le nouvel État de résidence concernant l’inscription des électeurs.

Abram est commissaire républicain aux élections depuis 15 ans. Au cours de cette période, il a déclaré que quelqu’un avait enfreint à deux reprises les lois électorales.

Une fois, une personne a tenté de voter au nom de son parent décédé. Une autre fois, une étudiante a tenté de voter dans son comté d’origine et dans le comté de Chautauqua. « La loi dit clairement que voter deux fois constitue un délit. En fin de compte, vous faites une affirmation et vous devez affirmer que c’est votre résidence. Abram a dit.

Torres a noté que cette année, le vote anticipé commence le 28 octobre et se poursuivra jusqu’au 5 novembre. Les élections générales auront lieu le 7 novembre. Les heures de vote anticipé se dérouleront de 9h à 17h le week-end, les lundis et mardis de midi à 20h. , et du mercredi au vendredi, de 10 h à 18 h. Les emplacements incluent le bureau du Conseil des élections à Mayville, le parc des expositions du comté de Chautauqua à Dunkerque, le centre Robert H. Jackson à Jamestown et le centre commercial Chautauqua à Lakewood.







