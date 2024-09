La mise à jour des AirPods Pro d’Apple les transforme en une aide auditive de qualité clinique

Apple a été très occupé cette semaine avec les annonces concernant les AirPods. En plus des nouveaux AirPods de quatrième génération (et d’une option ANC) et des AirPods Max mis à jour, l’entreprise s’intéresse également aux AirPods Pro, en mettant l’accent sur la santé auditive. Cette dernière s’appuie fortement sur la prévention de la perte auditive, avec des niveaux de bruit limités par défaut et une application permettant de mesurer exactement le niveau de bruit de votre environnement. Apple note qu’une personne sur trois est régulièrement exposée à des environnements qui peuvent endommager l’audition, même avec des écouteurs intra-auriculaires comme les AirPods Pro et la suppression du bruit.

L’entreprise propose désormais un test auditif cliniquement validé sur votre iPhone. Le test s’appuie sur des études de données à grande échelle qu’Apple a utilisées pour développer ses fonctionnalités de perte auditive, et il ne dure que cinq minutes. Il vous demandera d’appuyer sur l’écran lorsque vous entendrez une série de tonalités à différentes fréquences. Votre profil auditif sera également automatiquement appliqué au contenu audio de la musique, des films et des appels téléphoniques.

Mais Apple est allé encore plus loin et a développé une fonction d’aide auditive de qualité professionnelle en vente libre. Elle amplifiera les types de sons spécifiques pour lesquels vous avez besoin d’aide. Il s’agit d’une grande avancée de la part d’Apple, car les aides auditives en vente libre existantes peuvent coûter entre 1 000 et 1 500 dollars. Les AirPods Pro de deuxième génération ne coûtent que 250 dollars en comparaison.

L’entreprise attend toujours l’approbation de la FTC, mais prévoit de lancer ces fonctionnalités auditives plus tard dans l’automne. Elles s’ajouteront à la nouvelle détection de l’apnée du sommeil qui sera bientôt disponible sur Apple Watch.

