La mise à jour de Windows 11 2022 est là : tout ce que Microsoft vous offre de nouveau

Windows 11 approche à grands pas de son premier anniversaire. Au lancement, le nouveau système d’exploitation a apporté des dizaines de nouvelles fonctionnalités à la vie, y compris une interface repensée, widgetplus accessible Expérience Microsoft Teams, plusieurs ordinateurs de bureau, Dispositions et groupes d’accrochage aussi bien que Applications Android.

Microsoft a publié son première mise à jour majeure pour le système d’exploitation PC mardi. Voici ce que vous pourrez vérifier :

La mise à jour Windows 11 facilite l’utilisation de votre PC

La nouvelle mise à jour de Windows 11 ajoute une recherche plus rapide et plus précise au Le menu Démarrer, Paramètres rapides, ainsi qu’une meilleure couverture des événements locaux et actuels sur votre tableau Widgets. En octobre, Windows 11 bénéficiera d’une fonctionnalité demandée depuis longtemps : les onglets dans l’explorateur de fichiers.

Windows 11 a maintenant plus d’outils de productivité

Lancement de Windows 11 avec des fonctionnalités orientées vers les multitâches et les utilisateurs qui souhaitaient plus d’organisation. Avec cette nouvelle mise à jour, Snap Layouts, qui organise soigneusement les fenêtres ouvertes sur votre bureau, est plus polyvalent avec une navigation tactile améliorée et la possibilité d’enclencher plusieurs onglets de navigateur dans Microsoft Edge.

À minimiser les distractions, la mise à jour introduit des sessions Focus et un mode Ne pas déranger pour minimiser les distractions. Selon Microsoft, lorsque vous démarrez une nouvelle session Focus, Windows active automatiquement Ne pas déranger. Cela coupe les notifications, désactive les badges de la barre des tâches et les notifications d’application dans notre barre des tâches. Focus améliore également l’application Clock avec des minuteries pour vous aider à vous concentrer et à vous rappeler de faire des pauses.

La mise à jour de Windows 11 ajoute de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité

Narrator, le lecteur d’écran intégré de Windows 11, recevra des voix plus naturellesaméliorant la fonction de synthèse vocale.

De plus, les nouveaux sous-titres en direct à l’échelle du système iront au-delà des fonctionnalités de sous-titres en direct des applications individuelles. Les sous-titres en direct à l’échelle du système s’afficheront en haut de l’écran et sous la caméra par défaut, mais les utilisateurs peuvent changer l’emplacement des sous-titres en bas de l’écran ou dans une fenêtre flottante séparée. De plus, en capturant l’audio du microphone, les sous-titres en direct peuvent désormais transcrire les conversations en personne.

L’accès vocal, toujours en avant-première, améliore les commandes vocales déjà existantes en vous permettant de contrôler votre PC et de créer du texte vocalement. La première fois que vous utilisez l’accès vocal, vous suivrez un didacticiel interactif sur l’exécution de tâches courantes avec votre voix. L’outil fournit également une rétroaction en temps réel s’il ne reconnaît pas un mot.



Contrôle et sécurité des applications intelligentes

Contrôle intelligent des applications devrait vous donner plus de confiance lors du téléchargement d’applications sur Windows 11, selon Microsoft. L’outil empêche les applications non approuvées ou non signées, les fichiers de script et les macros potentiellement malveillantes d’envahir votre ordinateur. Essentiellement, l’outil prédit la sécurité d’une application en temps réel. La fonctionnalité, construite sur la même IA utilisée dans Contrôle des applications Windows Defenderest disponible pour un usage personnel ou professionnel.

Microsoft Defender SmartScreen peut désormais identifier le moment où vous saisissez vos informations d’identification Microsoft sur une application malveillante ou un site Web piraté, et envoyer une alerte.

La mise à jour active également l’intégrité du code protégé par l’hyperviseur, ou HVCI, et la liste de blocage des pilotes vulnérables de Microsoft par défaut sur tous les nouveaux appareils Windows 11. Microsoft a également amélioré la protection de l’identité et simplifié la gestion des mots de passe dans la mise à jour.

Meilleurs appels vidéo et outils de contenu de créateur

Au lancement, Windows 11 a fait Microsoft Teams plus accessible. La dernière mise à jour introduit Windows Studio Effects, qui peut améliorer les appels audio et vidéo. La nouvelle caméra Windows Studio utilise Voice Focus pour filtrer le bruit de fond, un outil de flou d’arrière-plan, Eye Contact, pour donner l’impression que vous regardez toujours la caméra, ainsi que le cadrage automatique qui garde la caméra avec vous lorsque vous vous déplacez. .

La nouvelle mise à jour de Windows 11 ajoute également l’application de montage vidéo Clipchamp.

Applications de jeu et Android

La mise à jour de Windows 11 facilite l’accès aux jeux avec le nouvelle barre de contrôleur. Cela fournit également une vue mise à jour de la barre de jeu Xbox pour un accès plus rapide aux jeux et aux lanceurs récemment joués. Selon Microsoft, le mettre à jour augmentera également les optimisations des performances de jeu qui améliorent la latence et déverrouillent le HDR automatique et le rafraîchissement variable.

Les joueurs peuvent également voir une nouvelle page d’accueil dans Microsoft Edge qui propose des histoires personnalisées, un accès facile au Bibliothèque Xbox Cloud Gaming et jeux récemment joués. Il existe également une fonctionnalité intégrée appelée Clarity Boost pour des graphismes plus nets dans les jeux en nuage.

Lorsque Windows 11 a été lancé, le partenariat du nouveau système d’exploitation avec Amazon a apporté des applications Android aux PC Windows. Cette mise à jour étend l’aperçu de l’Amazon App Store et porte le nombre total d’applications et de jeux Android à 20 000.



Fonctionnalités plus vertes

La dernière mise à jour de Windows 11 vise à faciliter la réduction des émissions de carbone de votre appareil. Par exemple, lorsque les appareils sont branchés, allumés, connectés à Internet et si des données régionales sur l’intensité carbone sont disponibles, Windows programme des mises à jour à des moments de la journée qui peuvent entraîner une réduction des émissions de carbone. Microsoft a déclaré avoir également modifié le paramètre d’alimentation par défaut pour Sleep and Screen off afin de réduire les émissions lorsque les PC sont inactifs.

Pour plus d’informations sur Windows 11, consultez en quoi le dernier système d’exploitation diffère de Windows 10 et comment télécharger Windows 11.