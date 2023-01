La mise à jour de WhatsApp aide les utilisateurs à contourner les coupures d’Internet imposées par le gouvernement | Actualités scientifiques et techniques

WhatsApp introduit une nouvelle fonctionnalité conçue pour aider les utilisateurs à contourner les coupures d’Internet imposées par le gouvernement.

La mise à jour permet aux gens de se connecter à la plateforme de messagerie via des serveurs proxy – un itinéraire alternatif pour ceux dont l’accès direct est bloqué.

Plutôt que de se connecter directement au site Web ou au service souhaité, un utilisateur se connecte à un proxy, qui sert essentiellement d’intermédiaire pour les données qui transitent entre eux.

Le propriétaire de WhatsApp, Meta, a déclaré avoir pris cette décision en réponse aux coupures d’Internet dans des pays comme l’Iran, où les manifestations font rage depuis plusieurs mois après la mort de Mahsa Amini.

Le jeune homme de 22 ans est décédé en septembre après avoir été détenu par la police des mœurs du pays pour avoir prétendument enfreint son code vestimentaire strict.

Depuis, le régime iranien a activé un “kill-switch” sur Internetcoupant l’accès à des services tels qu’Instagram et WhatsApp dans le but de freiner l’organisation de manifestations.

D’autres régimes autoritaires ont imposé des fermetures similaires dans le passé, comme pour lutter contre les manifestations au Myanmarqui a été sous régime militaire depuis un coup d’État il y a presque deux ans.

Comment WhatsApp par serveur proxy fonctionnera-t-il ?

L’option de connexion via un serveur proxy sera dans les paramètres de WhatsApp.

Les utilisateurs des pays concernés pourront entrer le nom d’un serveur et l’utiliser pour se connecter à Internet.

WhatsApp suggère de rechercher sur les réseaux sociaux ou les moteurs de recherche des sources fiables qui ont créé un proxy.

Dans un article de blog, la société a déclaré que de nombreux proxys avaient été mis en place par des bénévoles et des groupes du monde entier pour aider les personnes concernées à “communiquer librement”, mais offrirait également des conseils sur la manière dont les utilisateurs peuvent créer le leur.

La société a déclaré que la connexion via un proxy maintiendrait les fonctionnalités de confidentialité et de sécurité de l’application, y compris la protection des messages via un cryptage de bout en bout.

COMMENT ACCÉDER À WHATSAPP PAR PROXY WhatsApp a décrit les instructions pour se connecter à un proxy, que ce soit sur iPhone ou Android. Dans les deux cas, les utilisateurs doivent s’assurer qu’ils utilisent la version la plus récente de WhatsApp. Sur Android, dans l’onglet chats, appuyez sur “plus d’options”, “paramètres”, puis sur “stockage et données”. Pour accéder à cette étape sur iPhone, accédez directement à l’onglet Paramètres de WhatsApp. Une fois dans “stockage et données”, appuyez sur “proxy”, “utiliser proxy”, “set proxy”, avant de saisir l’adresse souhaitée. En appuyant sur “enregistrer”, une coche indiquera si la connexion est réussie – une connexion échouée peut indiquer que le proxy a été bloqué.

“Une étape significative” pour aider ceux qui “font face à la censure”

Les recherches menées par le moniteur Internet NetBlocks après la mort de Mme Amini ont révélé que le gouvernement iranien imposait régulièrement un couvre-feu en ligne lors des manifestations.

C’était une tentative non seulement de neutraliser la communication entre les Iraniens, mais aussi les contacts avec le monde extérieur.

Le fondateur de NetBlocks, Alp Toker, a déclaré à Sky News que l’annonce de WhatsApp était “une étape significative pour aider les Iraniens et d’autres personnes confrontées à la censure”.

Il a déclaré: “L’approche est judicieuse et elle “décentralise” efficacement la partie de l’infrastructure de WhatsApp qui est la plus vulnérable au filtrage au niveau de la porte d’entrée nationale de l’Iran.”

“Bien que l’application Signal Messenger ait précédemment défendu une approche similaire, il est toujours significatif qu’une grande entreprise comme Meta suive l’exemple de Signal et appelle des volontaires pour aider les utilisateurs dans des environnements difficiles à accéder à WhatsApp”, a-t-il ajouté.

Des manifestations à l’intérieur qui ont envoyé l’Iran au « bord de l’explosion »

Les régimes pourraient-ils contourner les serveurs proxy ?

Certains ont suggéré que les serveurs proxy n’offrent pas une solution infaillible aux coupures d’Internet.

Le professeur Alan Woodward, expert en cybersécurité à l’Université de Surrey, a déclaré à Sky News que les régimes eux-mêmes pourraient théoriquement mettre en place des serveurs proxy et mener des “attaques d’homme du milieu pour écouter les messages”.

Les utilisateurs d’un pays comme l’Iran voudraient s’assurer que le serveur proxy auquel ils se connectent n’est pas malveillant.

Il a ajouté: “Que le proxy auquel vous vous connectez exécute le code de Meta exécuté par un” bénévole “est quelque chose que je suppose que vous devez faire confiance.

“Et la confiance est rare dans certaines parties du monde.”

La connexion à un serveur proxy nécessite également un accès au niveau du système à Internet – si votre téléphone n’a pas de service, vous ne pouvez pas vous connecter à un serveur proxy.