La mise à jour de Wear OS 3 pour Skagen Falster Gen 6 commence à être déployée

Une nouvelle smartwatch de marque Fossil reçoit maintenant la mise à jour Wear OS 3. Le Skagen Falster Gen 6 a été annoncé il y a environ un an au début de 2022 et il a été lancé avec la plate-forme Snapdragon Wear 4100+. La smartwatch s’est vu promettre la nouvelle mise à jour depuis son lancement initial et malgré un calendrier original de H2 2022, la mise à jour est arrivée avec environ quelques semaines de retard.

Skagen Falster Gen 6

Les utilisateurs d’un fil Reddit ont publié des informations sur la mise à jour en cours. Un propriétaire a signalé qu’il y avait moins de cadrans de montre Skagen et qu’aucun des cadrans Pixel Watch n’est disponible avec la mise à jour. Apparemment, il n’y a que 8 visages Skagen. D’autres signalent des fonctionnalités manquantes ici et là. Comme la mise à jour d’octobre pour Fossil Gen 6, Google Assistant est absent de la mise à jour. Cela est dû à certaines limitations matérielles de Wear OS 3 et de Google Assistant. Actuellement, l’assistant n’est disponible que sur les montres Wear OS 3 qui exécutent les chipsets portables Exynos de Samsung.

Un utilisateur affirme que la mise à jour contient le même numéro de build que celui des smartwatches Fossil Gen 6, qui ont reçu la même mise à jour en octobre. Les premières impressions d’un autre utilisateur mentionnent que l’interface utilisateur est plus fluide et plus rapide, et qu’il n’y a pas de différence notable dans la durée de vie de la batterie. Une autre personne a déclaré que la connectivité et les options d’application se sont améliorées sur iOS.



Skagen Falster Gen 6 associé à l’application Wear OS

Si vous souhaitez télécharger la mise à jour Wear OS 3 pour cette smartwatch, sachez que toutes les données utilisateur de la smartwatch seront effacées et vous devrez configurer la montre avec la nouvelle application compagnon Skagen. Comme mentionné précédemment, vous perdrez également l’accès à l’utilisation de Google Assistant sur votre poignet. Nous espérons que Google travaillera avec Qualcomm et fera ce dont il a besoin pour ramener Assistant. Alexa est également disponible en tant qu’assistant vocal alternatif.

Source