TikTok a apporté un nouvel ensemble de paramètres de confidentialité à ses utilisateurs de moins de 18 ans. Tous les comptes passeront en Privé, au lieu de Public, tandis que les vidéos d’utilisateurs entre 13 et 15 ans ne pourront pas être téléchargées et utilisées pour les fonctionnalités Duet ou Stitch.

Les utilisateurs âgés de 16 et 17 ans pourront effectuer des duos et assembler leurs vidéos, mais la fonctionnalité par défaut pour cela sera modifiée en Amis mais pourra être rétablie via le menu Paramètres.

Le plus grand changement affecte les plus jeunes utilisateurs, à la fois les comptes existants et les nouvelles inscriptions. Ils recevront une notification sur les changements, qui, selon la société, «visent à imposer des normes par défaut plus élevées en matière de confidentialité et de sécurité des utilisateurs».

Bien que les nouveaux paramètres ne résolvent pas tous les problèmes, ils ajoutent un peu de terrain sur lequel TikTok peut se tenir, affirmant qu’ils font quelque chose pour sa base d’utilisateurs – avec la nouvelle mise à jour, moins d’enfants interagiront avec des personnes qu’ils ne connaissent pas.

