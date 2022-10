La mise à jour de Stable One UI 5 sortira lundi pour les modèles européens S22

Les utilisateurs de Galaxy se souviendront peut-être de la promesse de Samsung d’apporter One UI 5 et Android 13 à la gamme S22 en octobre. Le géant coréen semble honorer cette promesse, avec des rapports faisant déjà état d’unités S22 Ultra en Italie recevant l’OTA tant convoité.















Notes de version OTA en italien

Le paquet en question a un S908BXXU2BVJA version du micrologiciel, pèse 2854,03 Mo et inclut les derniers correctifs de sécurité d’octobre 2022. Ce n’est que la cerise sur le gâteau proverbial, car, comme vous pouvez l’imaginer, le journal des modifications pour cette mise à jour particulière est extrêmement long. Vous pouvez le vérifier plus en détail dans les captures d’écran ou sur le lien source. Les principales caractéristiques sont :

Nouvelles icônes

Nouvelle fenêtre contextuelle d’appel et nouvelle disposition des notifications

Nouvelle gestion de la personnalisation de l’appareil (écran de verrouillage, fonds d’écran, nouvelle disposition des widgets)

Optimisation de la productivité (multitâche amélioré, nouvelle possibilité d’extraire et de scanner un texte, Samsung Dex et Samsung Notes optimisés, Objets Connectés)

Mode de routine optimisé

Nouveau mode veille

Optimisation de la confidentialité et de la sécurité

Maintenant, pour les nouvelles encore meilleures – nous nous attendons à ce que la mise à jour stable One UI 5 et Android 13 pour la famille d’appareils S22 commence à semer en Europe le lundi 24 octobre. C’est à seulement quelques heures et serait conforme à Samsung. promesse originale. En parlant de cela, des sources de l’industrie affirment que Samsung publiera également One UI 5.0 pour le Z Fold4, le Z Flip4 et la famille Galaxy S21 avant la fin de 2022. Avec le Galaxy Z Fold3, le Galaxy Z Flip3, le Galaxy Z Fold4 et le Galaxy Z Flip4. Aussi probablement le Galaxy A53.

Si vous êtes intéressé par One UI 5 et certaines de ses principales fonctionnalités, vous pouvez lire le propre compte de Samsung ici.

La source