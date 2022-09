La mise à jour de septembre de votre téléphone Google Pixel est arrivée

La mise à jour stable d’Android 13 a été déployée le mois dernier sur les téléphones Google Pixel toujours pris en charge et cela a été un moment amusant, vous savez, de s’habituer aux changements et d’essayer de choisir les meilleures fonctionnalités. Pour lancer septembre, nous recevons maintenant la première mise à jour d’Android 13 sous la forme du correctif de sécurité Android de septembre. Si vous possédez un Pixel 4 jusqu’au Pixel 6a, soyez à l’affût.

À partir de ce moment, Google a publié l’image d’usine de septembre et les fichiers OTA 13.0 pour (presque) tous les téléphones Pixel actifs, y compris les Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a et Pixel 6 et Pixel 6. Pro. D’une manière générale, tout ici devrait être à l’heure, sans retard (encore) pour la ligne Pixel 6. Le Pixel 6a verra la mise à jour de septembre plus tard ce mois-ci, selon Google.

Gardez à l’esprit que le Pixel 4 verra le support terminé en octobre, à moins que Google ne fasse cette chose où ils poussent une finale final mise à jour quelques mois plus tard.

Voici la répartition des versions, qui sont toutes globales et pour tous :

Pixel 4 (XL) : TP1A.220905.004

: TP1A.220905.004 Pixel 4a : TP1A.220905.004

: TP1A.220905.004 Pixel 4a (5G) : TP1A.220905.004

: TP1A.220905.004 Pixel 5 : TP1A.220905.004

: TP1A.220905.004 Pixel 5a (5G) : TP1A.220905.004

: TP1A.220905.004 Pixel 6 : TP1A.220905.004

: TP1A.220905.004 Pixel 6 Pro: TP1A.220905.004

Voici tous les correctifs et améliorations de la mise à jour de septembre pour tous les appareils Pixel, sauf indication contraire :

Batterie en charge Correction d’un problème causant occasionnellement une décharge accrue de la batterie de certaines activités d’arrière-plan du lanceur

Correction d’un problème empêchant le mode de charge sans fil de s’activer dans certaines conditions *[1] Biométrie Améliorations supplémentaires pour la reconnaissance des empreintes digitales et la réponse dans certaines conditions *[2] Bluetooth Correction d’un problème empêchant parfois certains appareils ou accessoires Bluetooth de se connecter Interface utilisateur Correction d’un problème provoquant parfois l’apparition de notifications tronquées sur l’écran de verrouillage *[1] Inclus sur Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 5, Pixel 6 et Pixel 6 Pro *[2] Inclus sur le Pixel 6a

Google devrait commencer à diffuser ces mises à jour sous peu (Paramètres> Système> Avancé> Mise à jour du système), mais si vous ne voulez pas attendre Google et préférez mettre à jour manuellement, vous trouverez chaque image d’usine ou fichier OTA sur les liens ci-dessous. Pour savoir comment flasher une image d’usine, c’est par ici. Pour savoir comment flasher un fichier OTA .zip, c’est par ici.

