La mise à jour de septembre de Google pour les Pixels est toujours Android 13

Aujourd’hui, Google a publié la dernière mise à jour mensuelle pour les appareils Pixel qu’il prend toujours en charge (c’est-à-dire à partir du Pixel 4a 5G et du Pixel 5). Et il s’agit toujours d’Android 13, il semble donc qu’une rumeur récente selon laquelle la version officielle stable d’Android 14 est retardée jusqu’au mois prochain pourrait être vraie après tout.

Nous avions initialement supposé que la version finale d’Android 14 sortirait en août sur la base de la chronologie que Google a continué à afficher pendant des mois lors de ses tests bêta de la prochaine version du système d’exploitation. Mais ensuite, en août, la société a maladroitement ajouté une autre version bêta au cycle de publication, puis il y a eu quelques autres versions de correction de bugs, et nous voilà déjà à la mi-septembre, sans que la version ne soit mise en ligne.

Alors peut-être que la société a effectivement décidé de le maintenir jusqu’à début octobre, date à laquelle elle annonce officiellement de nouveaux appareils.

Quoi qu’il en soit, la mise à jour d’aujourd’hui arrive sous la forme TQ3A.230901.001 sur la plupart des appareils, bien que certaines variantes régionales et d’opérateur puissent avoir un suffixe d’une lettre plus un chiffre ajouté à cela. Cette mise à jour ne fait pas partie de ces « suppressions de fonctionnalités » qui arrivent tous les trois mois avec de nouvelles fonctionnalités, c’est juste une mise à jour qui corrige des bugs et des problèmes de sécurité.

Comme d’habitude avec les versions de Google, cela peut prendre quelques jours (sinon plus) pour que tous les appareils pris en charge dans la nature reçoivent la notification de mise à jour.

Source