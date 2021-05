La mise à jour de sécurité Android de mai 2021 est désormais disponible pour Google Pixel

La mise à jour de sécurité Android de mai est arrivée pour les appareils Pixel!

Actuellement, nous voyons de nouveaux fichiers 11.0.0 pour Pixel 5 (RQ2A.210505.003), Pixel 4a 5G (RQ2A.210505.003), Pixel 4a (RQ2A.210505.002), Pixel 4 et Pixel 4 XL (RQ2A.210505.002), Pixel 3a et Pixel 3a XL (RQ2A.210505.002), et Pixel 3 et Pixel 3 XL (RQ2A.210505.002).

Pour plus de détails sur les versions, voici ce que vous devez savoir:

C’est juste une version pour chaque appareil. Ce sont des versions globales, alors ayez-les!

Puisqu’il y a eu une baisse des fonctionnalités de Pixel aussi récemment qu’en mars, il ne devrait s’agir que d’une petite mise à jour qui corrige les bogues et inclut des éléments de sécurité. S’il y a autre chose, nous ne manquerons pas de vous le faire savoir.

Google devrait commencer à pousser ces mises à jour sous peu, mais si vous ne voulez pas attendre Google et préférez mettre à jour manuellement, vous trouverez chaque image d’usine ou fichier OTA dans les liens ci-dessous. Pour obtenir des instructions sur la façon de flasher une image d’usine, c’est parti. Pour obtenir des instructions sur la façon de flasher un fichier .zip OTA, c’est parti.

Liens: