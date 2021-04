Le Realme 8 Pro lancé le mois dernier reçoit une nouvelle mise à jour logicielle à partir d’aujourd’hui. Cela arrive par voie hertzienne sous forme de téléchargement de 276 Mo, et une fois que vous l’avez installé, vous serez sur la version RMX3081_11_A.28.

Vous avez le niveau de correctif de sécurité d’avril 2021, mais cela ne fait pas partie de cette mise à jour – le Realme 8 Pro l’a obtenu dans le cadre d’une autre mise à jour reçue plus tôt ce mois-ci. Si seulement Realme maintenait ce rythme pendant au moins deux ans, nous serions impressionnés.

Quoi qu’il en soit, cette nouvelle mise à jour apporte un correctif pour un « problème de réseau probabiliste », ainsi que « le problème d’affichage lent probabiliste de l’icône de déverrouillage des empreintes digitales après l’extinction de l’écran ». Traduction de l’anglais cassé? Il semble que l’icône d’empreinte digitale ait peut-être été lente à apparaître dans certains cas après que l’écran ait été éteint pendant un certain temps, et cela devrait, espérons-le, résoudre ce problème.

De plus, vous avez également maintenant un « effet stable dans la vidéo de la caméra arrière » optimisé, et, pour certaines personnes peut-être plus important encore, « le problème de retard du système en condition de batterie faible » a également disparu.

Comme d’habitude, le déploiement se déroulera probablement par phases, il peut donc s’écouler quelques jours (voire des semaines) avant que toutes les unités aient reçu la notification de mise à jour. Si vous êtes impatient, vous pouvez toujours vérifier manuellement votre Realme 8 Pro en accédant à Paramètres> Mise à jour logicielle et en vérifiant si elle apparaît à un moment donné.

Passant par