PUBG vient de sortir une nouvelle version de son jeu mobile apportant une tonne de nouvelles fonctionnalités, dont une toute nouvelle carte. PUBG 2.2 propose un nouveau mode de jeu, des modifications visuelles de l’environnement et des emplacements mis à jour sur la carte Erangel déjà existante.

La nouvelle carte s’appelle Nusa et c’est une île paradisiaque tropicale, qui ressemble beaucoup à la carte Caldera de Call of Duty: Warzone qui a été introduite plus tôt cette année. La carte ajoute également un mécanisme de super rappel qui fait réapparaître les joueurs qui ont été éliminés au début du jeu tant qu’ils ont un coéquipier survivant. Les joueurs solo réapparaîtront automatiquement. Et comme pour Erangel, vous trouverez des spots supplémentaires et des changements visuels à certaines choses dans les environs.

Le soi-disant Gear Front Mode sera disponible sur toutes les cartes et offre de nouvelles options de traversée et de ravitaillement. C’est un mode thématique offrant des fusillades rapides, plus de rencontres ennemies, de nouvelles compétences et une traversée plus rapide de la carte.

