La mise à jour de Pixel Camera apporte le mode sous-marin et l’interface Panorama améliorée

Les téléphones Pixel de Google ont bénéficié de mises à niveau notables de l’appareil photo avec la suppression des fonctionnalités d’octobre 2024 qui est arrivée avec Android 15.

Comme repéré par 9to5Googlela mise à jour 9.6 de l’application Pixel Camera apporte de nouvelles fonctionnalités comme un mode sous-marin pour les photos et les vidéos, une option de panorama vertical et bien plus encore.

Le nouveau mode sous-marin est probablement l’ajout le plus notable ici. Il ajoute une bascule aux paramètres « Avancés » de Pixel Camera qui, lorsqu’elle est activée, « restaure les vraies couleurs lors de la prise de photos et de vidéos sous l’eau ». Le paramètre avertit également que les gens doivent utiliser un boîtier étanche.

Lorsque le paramètre est activé, l’application Pixel Camera ajoutera une note en haut du viseur indiquant que le mode sous-marin est activé.

9h à 17h a noté qu’en 2021, Google a apporté un mode de photographie sous-marine similaire au Pixel 5mais c’était en conjonction avec un étui de photographie sous-marine et une application compagnon dédiée. C’est cool de voir le mode sous-marin devenir une partie de l’application Pixel Camera sans logiciel supplémentaire requis, même si, comme Google l’a prévenu, vous devriez probablement vous procurer un boîtier étanche avant d’essayer de prendre des photos sous-marines.

Ensuite, la mise à jour de Pixel Camera apporte quelques mises à niveau au mode Panorama, notamment la prise en charge des panoramas verticaux (l’application avait précédemment averti les utilisateurs de faire pivoter leur téléphone). Le mode Panorama présente également un design légèrement rafraîchi.

D’autres nouvelles fonctionnalités incluent un accès plus rapide au mode Astrophotographie. Les utilisateurs peuvent désormais y accéder rapidement en passant à Night Sight, en appuyant sur le bouton dans le coin inférieur droit, puis en utilisant le curseur au-dessus du bouton de l’appareil photo pour passer à Astrophotographie.

Enfin, 9h à 17h repéré quelques chaînes de code dans la version 9.6 de Camera pour les « Contrôles d’accès rapide ». Selon les chaînes, ces commandes permettent aux utilisateurs de « régler la balance des blancs, la luminosité et les ombres en appuyant sur le viseur ». Cependant, ces contrôles ne semblent pas encore opérationnels, il est donc probable que Google y travaille pour une future mise à jour.

