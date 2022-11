La mise à jour de novembre de votre téléphone Google Pixel est arrivée

Le premier nouveau mois depuis le lancement du Pixel 7 est arrivé et cela signifie qu’une mise à jour mensuelle de Google est à nos portes. Le dernier correctif de sécurité Android arrive pour corriger les choses avant que nous obtenions ce qui devrait être une grosse baisse de fonctionnalité Pixel en décembre.

À partir de ce moment, Google a publié l’image d’usine d’octobre et les fichiers OTA 13.0 pour tous les téléphones Pixel actifs, y compris les Pixel 4, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 et Pixel 6 Pro, Pixel 6a. , Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Tout ici devrait être à l’heure, sans retard. Si nous ne voyons pas de mise à jour arriver pendant quelques jours, nous ne manquerons pas de vous en informer. Le déploiement devrait commencer “aujourd’hui”.

Les nouvelles versions d’Android Pixel de novembre sont les suivantes :

Mondial Pixel 4a : TP1A.221105.002 Pixel 4a (5G) : TP1A.221105.002 Pixel 5 : TP1A.221105.002 Pixel 5a (5G) : TP1A.221105.002 Pixel 6 : TP1A.221105.002 Pixel 6 Pro : TP1A.221105.002 Pixel 6a : TP1A.221105.002 Pixel 7 : TD1A.221105.001 Pixel 7 Pro : TD1A.221105.001

Verizon (États-Unis) Pixel 7 : TD1A.221105.003 Pixel 7 Pro : TD1A.221105.003



Google devrait commencer à diffuser ces mises à jour sous peu (Paramètres> Système> Avancé> Mise à jour du système), mais si vous ne voulez pas attendre Google et préférez mettre à jour manuellement, vous trouverez chaque image d’usine ou fichier OTA sur les liens ci-dessous. Pour savoir comment flasher une image d’usine, c’est par ici. Pour savoir comment flasher un fichier OTA .zip, c’est par ici.

Liens: