La mise à jour de Microsoft Flight Simulator donne au Canada un nouveau look et plus de détails

Simulateur de vol Microsoft a ajouté la mise à jour mondiale XI jeudi, embellissant l’espace aérien virtuel au-dessus du Canada pour une exploration plus enrichissante, l’éditeur a dit. Les joueurs de la simulation de vol ultraréaliste peuvent désormais survoler des métropoles cartographiées et détaillées avec plus de précision comme Vancouver, Montréal et Toronto ou explorer des endroits éloignés lors d’excursions dans la brousse à travers les Rocheuses canadiennes, l’île de Vancouver et Terre-Neuve.

“La mise à jour met en évidence 12 régions urbaines améliorées avec les dernières données de photogrammétrie et présente 87 points d’intérêt fabriqués à la main” sur des cartes mises à jour avec de nouvelles “données géospatiales, y compris des modèles numériques d’élévation, des images satellite et des photographies aériennes”, a déclaré Microsoft.

La bande-annonce des mises à jour, intégrée ci-dessus, montre l’extrême nord du Nunavut, les conditions de vol enneigées en Colombie-Britannique et d’importants sites culturels, naturels et historiques à travers le pays. Le jeu propose désormais cinq nouveaux aéroports et neuf nouvelles missions : trois défis d’atterrissage, trois vols de découverte et trois voyages dans la brousse.

La mise à jour est gratuite pour tous ceux qui possèdent déjà Flight Simulator, qui est inclus avec Laissez-passer de jeu.