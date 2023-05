La mise à jour de mai de votre Google Pixel 6 est enfin arrivée

Lorsque Google a publié la mise à jour Android de mai pour les téléphones Pixel le premier jour de mai, nous étions satisfaits du moment après quelques mois où personne ne pouvait deviner quand leur Pixel 7 ou Pixel 5 ou Pixel 4a pourrait voir une mise à jour. Ils nous ont dit à l’époque qu’il y avait des versions globales et T-Mobile disponibles, et Verizon a mis à jour ses pages d’appareils pour dire que « Oui, la mise à jour est à l’heure ! »

Nous avons donc pensé que vous aviez tous vu la mise à jour de mai et que tout allait bien. Il s’avère que la mise à jour de Verizon Pixel 6, Pixel 6 Pro et Pixel 6a était apparemment encore très lente. Nous le savons maintenant, car Google a publié aujourd’hui une image d’usine et des fichiers OTA, ce qui signifie qu’il ne fait que déployer aujourd’hui. Google a également ajouté de nouveaux numéros de version spécifiques à Verizon à leur page d’assistance de la communauté pour la mise à jour en silence.

La version pour Pixel 6, Pixel 6 Pro et Pixel 6a sur Verizon est TQ2A.230505.002.G1. Cette version couvrira à la fois Verizon et les MVNO qui utilisent leur réseau, comme Visible.

Non pas que nous suivions vraiment, mais c’est le troisième mois consécutif que la gamme Verizon Pixel 6 n’a pas vu de mises à jour mensuelles avant la troisième semaine du mois. Je suppose que nous allons considérer cela comme une tendance maintenant et rappeler aux propriétaires de ces téléphones qu’ils ne devraient plus s’attendre à des mises à jour à temps.

Parce que les images et les fichiers OTA ont été publiés, cela devrait signifier qu’il sera déployé en direct à tout moment (Paramètres> Système> Mise à jour du système), mais si vous ne voulez pas attendre Google et préférez mettre à jour manuellement , vous trouverez chaque image d’usine ou fichier OTA dans les liens ci-dessous. Pour savoir comment flasher une image d’usine, c’est par ici. Pour savoir comment flasher un fichier OTA .zip, c’est par ici.

Liens de téléchargement de la mise à jour de Google Pixel: