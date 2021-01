Donc, personne ne nous a dit que ça allait être comme ça … mais tant que nous avons un copains réunion un jour, c’est un moo point.

En février dernier, après des mois de rumeurs, HBO Max a annoncé que copains membres de la distribution Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Matthew Perry et Lisa Kudrow avait signé pour participer à une réunion spéciale non scénarisée pour la sitcom à succès, qui a été diffusée pour la première fois entre 1994 et 2004. Cependant, après le début de la pandémie de coronavirus en mars dernier, la production du projet prévu a été retardée et en novembre, a déclaré Perry les retrouvailles ont été reportées à mars 2021.

Sur un épisode de Rob Lowepodcast de Au sens propre! Avec Rob Lowe, publié le jeudi 14 janvier, Kudrow a fait le point sur les plans de production.

«Nous allons tourner ça au printemps», dit-elle. « Début du printemps. »

L’actrice a ajouté: « J’ai déjà pré-tourné quelque chose pour ça. Donc nous le faisons définitivement parce que j’ai déjà tourné un petit quelque chose. »

Kudrow a également offert quelques détails sur les retrouvailles attendues, réitérant: « Ce n’est pas un redémarrage. »