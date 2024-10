La mise à jour de l’application Samsung Health facilite l’accès aux dossiers de santé, la gestion des médicaments et le suivi des aliments – Samsung Global Newsroom

Samsung s’engage à renforcer les routines de santé des utilisateurs grâce à un écosystème connecté de manière transparente d’expériences de bien-être personnalisées. Samsung Health rend cela possible en regroupant des données de santé fragmentées dans une plateforme consolidée, permettant aux utilisateurs de surveiller facilement leur bien-être.

Pour poursuivre cette mission, Samsung Health propose désormais des capacités étendues de gestion de la santé,1 permettant aux utilisateurs d’accéder facilement à leurs dossiers de santé, de gérer efficacement leurs médicaments et de suivre leur apport alimentaire quotidien en toute commodité, le tout grâce à la dernière mise à jour de l’application Samsung Health disponible à partir d’aujourd’hui. Pour donner vie à ces avancées, Samsung s’est associé à des sociétés leaders du secteur spécialisées dans l’intégration de données de santé, le suivi des médicaments et la lecture de codes-barres alimentaires, optimisant ainsi l’expérience sur certains marchés.

Gérez votre dossier de santé à partir d’un endroit unique et sécurisé

Avec une nouvelle fonctionnalité Dossiers de santé,2 les utilisateurs peuvent facilement accéder aux dossiers médicaux des cliniques, des hôpitaux et des principaux réseaux de santé, le tout dans l’application Samsung Health. Samsung s’est associé à b.well Connected Health, une plateforme qui consolide les plus grands systèmes de dossiers médicaux électroniques (DME) aux États-Unis. dont athenahealth, Cerner Health, Epic Systems et Veradigm®. La fonctionnalité Dossiers de santé guide les utilisateurs vers des soins préventifs en offrant des informations et des alertes significatives suggérant les prochaines étapes, telles que la recommandation de tests ou d’actions médicales. En offrant une vue globale de leurs antécédents médicaux – y compris les dossiers de vaccination et de prescription, les visites antérieures à l’hôpital et même les résultats de tests spécifiques – les utilisateurs peuvent communiquer plus efficacement avec leurs prestataires de soins de santé en ayant à portée de main leurs informations médicales importantes.

Le suivi avancé des médicaments s’étend à davantage d’utilisateurs

Lancée aux États-Unis l’année dernière, la fonction de suivi des médicaments3 a permis aux utilisateurs de conserver facilement un enregistrement de leurs médicaments et d’accéder à des conseils et informations pertinents, notamment des descriptions générales, des effets secondaires potentiels et des avertissements concernant les interactions médicamenteuses ou les réactions liées aux aliments. Cette fonctionnalité est l’une des plus fréquemment utilisées par les utilisateurs de l’application Samsung Health aux États-Unis, avec environ les deux tiers d’entre eux qui reviennent gérer leurs médicaments au moins trois fois par semaine. Grâce à la dernière mise à jour, la fonction de suivi des médicaments permet à davantage d’utilisateurs de gérer facilement leurs médicaments avec des fonctionnalités et une disponibilité étendues. Grâce à la recherche visuelle, les utilisateurs peuvent facilement ajouter des médicaments à leur liste personnelle de médicaments en scannant simplement le flacon de pilules avec l’appareil photo de leur téléphone. Ils peuvent également vérifier les niveaux d’observance et suivre facilement la progression du traitement, y compris les détails sur les schémas posologiques ou une dose oubliée, via un tableau de bord intuitif.

La fonctionnalité de suivi des médicaments s’étend également à la Corée du Sud et à l’Inde, forgeant des initiatives stratégiques avec des partenaires régionaux de premier plan pour offrir des informations pertinentes à encore plus d’utilisateurs. Aux États-Unis, grâce à son partenariat avec Elsevier, un centre de données de santé mondialement reconnu, l’application Samsung Health fournit également des avertissements pour plus de 960 types d’allergies et de réactions potentielles aux médicaments. En Corée, grâce au Centre coréen d’information pharmaceutique (KPIC), un institut faisant autorité dépendant de l’Association pharmaceutique coréenne, les utilisatrices peuvent recevoir des avertissements sur les médicaments à éviter pendant la grossesse. De plus, en Inde, grâce à une collaboration avec Tata 1mg, la principale plateforme numérique de soins de santé grand public en Inde, les utilisateurs peuvent non seulement recevoir des rappels pour renouveler leurs médicaments, mais aussi le faire facilement en ligne en cas de besoin.

Surveillez sans effort la consommation alimentaire grâce à la lecture de codes-barres

Il est essentiel de surveiller son apport alimentaire quotidien et d’établir de saines habitudes alimentaires. La numérisation de codes-barres a désormais été ajoutée au suivi des aliments dans Samsung Health, ce qui facilite encore plus l’enregistrement des détails des aliments tels que les noms, les calories et les informations nutritionnelles. En partenariat avec fatsecret, l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de données vérifiées sur les aliments et la nutrition, les utilisateurs peuvent simplement scanner les codes-barres des aliments pour recevoir automatiquement les informations nutritionnelles nécessaires dans l’application. La fonctionnalité sera d’abord disponible aux États-Unis et dans certains pays européens, notamment la France, l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas et la Pologne, et s’étendra à d’autres marchés à l’avenir.

Samsung s’engage à façonner l’avenir de la gestion globale de la santé et à optimiser en permanence la technologie portable pour proposer des solutions plus intelligentes et plus personnalisées pour le bien-être au quotidien. Ces avancées renforcent les fondations de la plateforme de santé numérique de Samsung et, lorsqu’elles sont combinées à Galaxy AI et à d’autres innovations, elles offrent des expériences plus significatives et plus percutantes à l’échelle mondiale.

1 Ces fonctionnalités sont destinées uniquement à des fins générales de bien-être et de remise en forme. Non destiné à être utilisé pour la détection, le diagnostic ou le traitement d’un problème médical ou d’une maladie. La disponibilité de ces fonctionnalités peut varier selon le marché ou l’appareil. Nécessite un smartphone avec Android 10.0 ou version ultérieure et la dernière version de l’application Samsung Health (version 6.28 ou version ultérieure).

2 Samsung Health Records est alimenté par b.well. Samsung Health Records utilise la technologie b.well Connected Health pour fournir des services permettant aux utilisateurs de consulter tous leurs dossiers médicaux en un seul endroit pratique. Cette fonctionnalité ne doit pas être utilisée pour exercer la médecine ou comme base de décisions médicales.

3 La fonctionnalité Samsung Health Medications est destinée à aider les utilisateurs à gérer leur liste et leur calendrier de médicaments. Les informations fournies sont un contenu fondé sur des preuves sous licence d’Elsevier, KPIC et Tata 1mg.