L’application Appareil photo Google a reçu une mise à jour mineure vers la version 8.1.200. Le plus grand changement est que vous pouvez désormais désactiver définitivement la fonction Auto Night Sight (car le paramètre ne se réinitialise pas chaque fois que vous fermez l’application comme avant). C’est un changement simple, mais les utilisateurs de Pixel le demandent depuis un certain temps.

La bascule Night Sight a été déplacée sur le paramètre Flash – les options sont désormais Flash Off (Night Sight est également désactivé), Auto Night Sight et Flash On.











GCam v8.1.200 • La bascule Auto Night Sight a été déplacée • Version précédente de GCam • Version encore plus ancienne

Le paramètre Auto pour le flash est toujours absent. Cela a été supprimé l’année dernière dans le cadre de la mise à jour d’octobre (et les gens n’étaient pas satisfaits du changement). Un membre de l’équipe d’assistance Google a déclaré que l’option Flash automatique serait rétablie avec une mise à jour ultérieure, mais ce n’est pas celle-ci.

Vérifiez si votre téléphone a mis à jour l’application Appareil photo Google vers la version 8.1.200. Sinon (et vous n’avez pas envie d’attendre), vous pouvez en récupérer une copie sur APKMirror.

