La mise à jour de la correction du décalage des caméras Samsung Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra arrive aux États-Unis

Dernièrement, Samsung a été incroyablement doué pour envoyer des mises à jour de sécurité à temps pour ses produits phares, parfois même avant Google. Ce mois-ci, cependant, les choses ont été différentes, et ce n’est que maintenant que les correctifs de sécurité de juin se dirigent vers les unités Galaxy S21, S21+ et S21 Ultra vendues aux États-Unis.

Le retard est dû au fait que Samsung a fait des heures supplémentaires pour résoudre certains problèmes de décalage de l’appareil photo qui avaient été largement signalés juste avant que la mise à jour ne soit initialement censée sortir. Bien que la société n’ait pas déclaré catégoriquement qu’elle avait décidé d’intégrer également les correctifs de décalage dans la mise à jour de juin, c’est assez clairement ce qui s’est passé.

Après quelques déploiements ratés à l’échelle internationale, la dernière mise à jour a finalement commencé à être déployée la semaine dernière sur certains marchés. Aujourd’hui, il traverse l’étang vers les États-Unis, en particulier vers les unités vendues par Verizon et Xfinity Mobile de Comcast. Nous supposons que les autres opérateurs recevront la mise à jour en temps voulu.

Le nouveau numéro de version est G99xUSQU4AUF5 et, outre les corrections de décalage de l’appareil photo susmentionnées, il devrait également optimiser le mode Portrait et vous permettre de numériser les codes QR à partir de l’application de galerie intégrée, ainsi que de fournir des effets d’appel vidéo améliorés. Enfin, la surchauffe devrait appartenir au passé, si l’on en croit Samsung. Dans l’ensemble, il s’agit donc d’une mise à jour assez importante, que vous devez installer dès qu’elle atteint votre appareil.

En parlant de cela, le déploiement est presque certainement progressif, donc cela peut prendre quelques jours (voire semaines) avant que chaque unité dans la nature reçoive la notification. Si vous êtes impatient, rendez-vous sur Paramètres > Mise à jour du logiciel et frappe Télécharger et installer tout en croisant les doigts. Peut-être que vous aurez de la chance et sauterez la ligne.

