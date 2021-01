Le Bitcoin a bondi de 14% vendredi à un sommet de deux semaines après que le chef de Tesla Inc, Elon Musk, ait marqué la crypto-monnaie dans sa biographie Twitter.

Musk a simplement écrit « #bitcoin » dans sa biographie sur le site de microblogging.

La crypto-monnaie se négociait à 37800 $ à 9 h 36 GMT.

L’entrepreneur milliardaire, suivi par 43,7 millions sur Twitter, a fait des commentaires sur le marché sur le site.

Bien sûr, il y avait des mèmes.

GameStop Corp, qui a été au centre de la frénésie du commerce de détail, a bondi de 50% mardi après que Musk a tweeté « Gamestonk !! », avec un lien vers le groupe de discussion sur le trading d’actions Reddit Wallstreetbets.

Là, les supporters l’appellent affectueusement « Papa Musk ». «Stonks» est un terme ironique pour désigner les actions largement utilisées sur les réseaux sociaux.

En décembre, Musk s’est interrogé sur la possibilité de convertir les «grosses transactions» du bilan de Tesla en bitcoin, dans un échange Twitter avec un défenseur bien connu de la monnaie numérique.

Plus tard en janvier, le magnat de la technologie et actuellement la personne la plus riche du monde a tweeté deux mots simples de son compte Twitter à ses 42 millions d’abonnés. « Utilisez Signal. »

Ce à quoi Musk faisait référence était l’application de messagerie « Signal » comme alternative à WhatsApp, qui a récemment fait l’objet d’une controverse pour sa modification des règles de confidentialité suscitant des inquiétudes.

Ce que les investisseurs ont cependant confondu avec la part d’actions d’une société appelée « Signal Advance Inc. » et y a investi. Selon Bloomberg, à la fin de la journée, les actions de Signal Advance Inc. avaient plus que sextuplé. Cela a suffi à pousser le rallye de Signal Advance de plus de 5100% en trois jours de bourse, ce qui lui donne une valorisation boursière de 390 millions de dollars.

(Avec les contributions de Reuters)