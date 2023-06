La mise à jour de juin de votre téléphone Google Pixel est arrivée

La mise à jour Google Pixel de juin est là, et oui, c’est aussi la suppression des fonctionnalités de Pixel de juin et une version trimestrielle de la plate-forme (QPR) que tant de personnes ont testées en version bêta. Il s’agit d’une mise à jour importante qui inclut non seulement des tonnes de corrections de bogues, mais également une bonne liste de nouvelles fonctionnalités destinées à votre Pixel 4a via Pixel 7 et Pixel 7a.

Préparez-vous pour la dernière grande mise à jour d’Android 13 avant qu’Android 14 n’apparaisse plus tard cet été !

À notre connaissance, cette mise à jour devrait arriver sur tous les téléphones Pixel qui sont toujours pris en charge par Google. Cette liste comprend les Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 et Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro ou Pixel 7a. Même si vous êtes dans le programme Android 13 QPR3 Beta, vous devriez toujours voir cette mise à jour car elle est stable. Nous ne devrions pas voir une autre version bêta d’Android 13, car Android 14 est la prochaine étape.

Google dit s’attendre à ce que le déploiement de cette mise à jour commence aujourd’hui et se poursuive « au cours de la semaine prochaine par phases en fonction de l’opérateur et de l’appareil ».

Le reste des détails de la mise à jour Google Pixel de juin se trouve ci-dessous, y compris des détails sur les versions de votre téléphone, où trouver toutes les corrections de bogues, et plus encore.

Versions de mise à jour Google Pixel de juin

Pixel 4a : TQ3A.230605.011

Pixel 4a (5G) : TQ3A.230605.011

Pixel 5 : TQ3A.230605.011

Pixel 5a (5G) : TQ3A.230605.011

Pixel 6 : TQ3A.230605.010

Pixel 6 Pro : TQ3A.230605.010

Pixel 6a : TQ3A.230605.010

Pixel 7 : TQ3A.230605.012

Pixel 7 Pro : TQ3A.230605.012

Pixel 7a : TQ3A.230605.012

Corrections de bogues de la mise à jour Google Pixel de juin

Comme indiqué ci-dessus, il y aura des dizaines de corrections de bogues dans cette mise à jour puisqu’il s’agit d’une version QPR. Nous avons un article séparé pour toutes ces informations, que vous trouverez ici.