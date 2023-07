La mise à jour de juillet de votre téléphone Google Pixel est arrivée

Après avoir publié une grande mise à jour trimestrielle de la plate-forme et Pixel Feature Drop en juin qui a apporté de nouvelles fonctionnalités et de nombreuses corrections de bugs, la mise à jour Pixel de juillet est maintenant prête comme l’une des dernières mises à jour d’Android 13. Il devrait être quelque peu mineur par rapport au mois dernier et devrait bien nous préparer pour le prochain Android 14.

Allez-y et préparez votre Pixel 4a via Pixel 7 Pro et Pixel 7a pour une mise à jour. Si vous possédez un Pixel Fold ou une Pixel Tablet, eh bien, ceux-ci devraient également voir leurs premières mises à jour. Il est peut-être temps d’effectuer une mise à jour mineure, mais c’est une grande nouvelle : les nouveaux appareils Pixel reçoivent des mises à jour ! Ma tablette Pixel reçoit une mise à jour de 23,27 Mo au moment où je tape ceci. D’autres avec des téléphones Pixel le voient aussi.

Pour ceux qui participent au programme Android Beta, vous ne recevrez probablement pas de mise à jour. Lorsque vous êtes dans ce programme, vous êtes sur une piste logicielle différente.

Versions de mise à jour Google Pixel de juillet

Mondial

Pixel 4a : TQ3A.230705.001

Pixel 4a (5G) : TQ3A.230705.001

Pixel 5 : TQ3A.230705.001

Pixel 5a (5G) : TQ3A.230705.001

Pixel 6 : TQ3A.230705.001

Pixel 6 Pro : TQ3A.230705.001

Pixel 6a : TQ3A.230705.001

Pixel 7 : TQ3A.230705.001

Pixel 7 Pro : TQ3A.230705.001

Pixel 7a : TQ3A.230705.001

Pliage des pixels : TQ3C.230705.001.C1

Tablette Pixel : TQ3A.230705.001.B4

Montre Pixel : RWDC.230705.001

Verizon

Pixel 7 : TQ3A.230705.001.A1

Pixel 7 Pro : TQ3A.230705.001.A1

Pixel 7a : TQ3A.230705.001.A1

Pliage des pixels : TQ3C.230705.001.B1

T Mobile

Pixel 6 : TQ3A.230705.001.A1

Pixel 6 Pro : TQ3A.230705.001.A1

Pixel 6a : TQ3A.230705.001.A1

Japon

Pliage des pixels : TQ3C.230705.001.C2

Corrections de bugs de la mise à jour Google Pixel de juillet

Aucune correction de bogue majeure à signaler sur aucun appareil en dehors de la tablette Pixel. Pour le plus grand écran de Google, ils répertorient les éléments suivants :

Batterie en charge: Améliorations générales pour la charge, l’utilisation de la batterie ou les performances thermiques dans certaines conditions

Améliorations générales pour la charge, l’utilisation de la batterie ou les performances thermiques dans certaines conditions Interface utilisateur: Correction d’un problème entraînant parfois l’affichage du texte de notification de l’écran de verrouillage derrière les éléments de déverrouillage de l’interface utilisateur

Encore une fois, Google devrait commencer à diffuser ces mises à jour sous peu (Paramètres> Système> Mise à jour du système), mais si vous ne voulez pas attendre Google et préférez mettre à jour manuellement, vous trouverez chaque image d’usine ou fichier OTA sur les liens ci-dessous. Pour savoir comment flasher une image d’usine, c’est par ici. Pour savoir comment flasher un fichier OTA .zip, c’est par ici.

Liens: