La mise à jour de janvier de Pixel corrige 7 bogues et ajoute un son spatial

La mise à jour Android de janvier est maintenant déployée sur les téléphones Google Pixel et apporte un peu plus que de simples correctifs de sécurité. Google corrige plusieurs bogues, mais comme promis, Spatial Audio est là pour des appareils comme le Pixel 6 et le Pixel 7.

Nous attendons toujours que Google publie son journal des modifications officiel pour la mise à jour afin de confirmer tout ce qui est inclus, au cas où il y aurait plus que ce que nous savons actuellement. Cependant, Verizon a publié des journaux des modifications pour tous les téléphones Pixel qu’ils prennent en charge et a renversé les fèves.

Ci-dessous, nous avons le journal des modifications pour la mise à jour Pixel de janvier 2023, qui touche à la sécurité, aux améliorations des empreintes digitales, aux correctifs Bluetooth, à un problème d’appareil photo dans la gamme Pixel 7, à un bogue d’affichage Pixel 7 et à un problème qui affichait par erreur des dispositions de paysage.

Modifications apportées à la mise à jour des pixels de janvier 2023

Sécurité (tous les appareils):

Les correctifs de sécurité Android les plus récents pour votre appareil.

Audio (Pixel 6, 6 Pro, 7, 7 Pro):

Ajout de la prise en charge de Spatial Audio pour certains appareils et accessoires

Biométrie (Pixel 6a, 7, 7 Pro):

Améliorations supplémentaires pour la reconnaissance des empreintes digitales et la réponse dans certaines conditions.

Problèmes Bluetooth (tous les appareils):

Cela empêchait parfois certains appareils ou accessoires Bluetooth Low Energy de se coupler ou de se reconnecter.

Cela empêchait la lecture audio sur certains écouteurs ou accessoires lorsqu’ils étaient connectés dans certaines conditions.

Problème d’appareil photo (Pixel 7, 7 Pro):

Cela provoquait parfois l’apparition de photos capturées corrompues ou déformées lors d’un zoom avant.

Problème d’affichage et de graphisme (Pixel 7, 7 Pro):

Empêche occasionnellement l’écran de se réveiller ou d’apparaître éteint lorsque l’appareil est allumé.

Problèmes d’interface utilisateur (tous les appareils):

L’appareil s’affichait parfois en mode paysage lorsqu’il était tenu en mode portrait.

Encore une fois, nous attendons le mot officiel de Google car il pourrait y avoir des notes supplémentaires à prendre ici. La liste de Verizon nous donne au moins un début. Si nous obtenons plus d’informations, nous ne manquerons pas de mettre à jour ce message.

Vous avez un casque qui tirera parti de Spatial Audio ? Dites-nous ce que vous en pensez.