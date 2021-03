La mise à jour de Google Workspace apporte des appels multi-appareils, du temps de concentration et des informations pour une meilleure WFH

Google Workspace, la suite de services que Google propose aux utilisateurs professionnels, a reçu une mise à jour importante qui apporte de nouvelles fonctionnalités conçues pour vous aider à mieux travailler depuis chez vous. La mise à jour intervient à un moment où de nombreuses industries du monde entier envisagent de retourner dans leurs bureaux, mais une certaine forme de modèles de travail à distance devrait être conservée dans divers secteurs. La mise à jour apporte des fonctionnalités telles que Focus Time – une sorte de gestionnaire de notifications, ainsi qu’une prise en charge multi-écran pour la visioconférence Meet.

Focus Time vous aidera à configurer un bloc de temps sur votre calendrier, qui peut compter comme vos heures de travail principales. Une fois que vous avez configuré cela, Google désactivera automatiquement la plupart des notifications pour vous assurer que vous pouvez facilement vous concentrer sur le travail et ne pas être distrait. Cela s’ajoute à la possibilité de définir les heures d’absence et de travail en tant que statut Google, ainsi que de sélectionner votre emplacement actuel. Ces paramètres peuvent permettre à vos contacts de voir votre disponibilité, de déterminer votre fuseau horaire et de vous contacter en conséquence.

Focus Time se synchronisera également avec d’autres services Google, tels que Gmail et Chat, pour mettre à jour votre statut en conséquence et réduire les distractions inutiles du temps de travail. Tout cela, avec la nouvelle version de Workspace, sera lié à quelque chose appelé Time Insights. Cela divisera votre journée en combien de temps vous avez passé en temps de concentration (qui peut être le temps que vous avez passé en réunion), la durée passée en discussions personnelles ou de groupe, et également le temps passé à l’extérieur du bureau.

L’autre grande nouveauté est la prise en charge d’un deuxième écran pour les sessions Google Meet. Essentiellement, vous pouvez vous connecter à la même réunion à partir de deux appareils différents afin de pouvoir partager votre écran depuis l’un et participer à une conversation depuis l’autre. Des services concurrents tels que Zoom prennent déjà en charge la possibilité d’assister à la même réunion à partir de deux appareils différents, il est donc bon que Meet le prenne également en charge. Sur les téléphones, Meet obtient de nouvelles vues en mosaïque et en écran partagé, ainsi que la prise en charge de la vue Image dans l’image. Tout cela devrait vous aider à assister aux réunions de toutes les manières sans avoir besoin d’être attaché à un seul endroit à la maison.

Dans l’ensemble, Google Workspace espère être plus polyvalent pour tous les travaux à domicile. Cependant, les nouvelles fonctionnalités ne fonctionneront mieux que si vous êtes entièrement investi dans l’écosystème Google pour le travail, donc le fait que vous trouviez cela utile ou non dépendra uniquement des services que vous utilisez pour le travail.