La mise à jour de Google Pixel Watch apporte 3 grandes fonctionnalités manquantes

La Pixel Watch de Google reçoit trois mises à jour sur la santé et la forme physique qui pourraient l’aider à se mettre à niveau avec l’Apple Watch et d’autres rivaux de montres intelligentes. Ces ajouts incluent des mesures de la saturation en oxygène du sang qui tirent parti du capteur SpO2 de Pixel Watch, des notifications de fréquence cardiaque élevée et basse et de la possibilité de mettre automatiquement en pause certains entraînements.

Lorsque la mise à jour arrivera, la Pixel Watch pourra émettre une alerte si votre fréquence cardiaque tombe en dehors de vos seuils normaux. Il sera également capable de vérifier la saturation nocturne en oxygène du sang, une fonctionnalité qui a été mentionnée au lancement mais qui sera désormais activée. Les deux fonctionnalités sont disponibles sur d’autres appareils portables de la gamme de produits Google, tels que Fitbit Sense 2 et Fitbit Charge 5, mais étaient absentes de la Pixel Watch jusqu’à cette mise à jour.

La Pixel Watch a également la possibilité de mettre en pause et de reprendre automatiquement les entraînements de course, de marche et de vélo. Cela devrait faciliter le suivi précis de ces types d’entraînements, car cela offre un moyen plus pratique de comptabiliser les pauses. Cependant, il n’est pas clair si cette mise à jour permettra à la Pixel Watch de démarrer automatiquement une séance d’entraînement au poignet, ce qui est une autre capacité qui manquait à la montre de Google.

La Pixel Watch, lancée en octobre, est la première montre intelligente grand public de Google. Il s’appuie fortement sur les fonctionnalités de suivi de la santé de Fitbit, mais se distingue des autres montres Android par son design élégant. Lorsque j’ai passé en revue la Pixel Watch en 2022, j’ai fait l’éloge de la montre pour son affichage incurvé attrayant et sa sensation haut de gamme.

Cependant, la montre présente quelques défauts notables, à savoir son absence de notifications de fréquence cardiaque élevée et faible et son incapacité à lancer automatiquement des entraînements au poignet. Avec la prochaine mise à jour de Pixel Watch, Google s’attaque à au moins certains de ces revers.

En plus d’ajouter ces fonctionnalités à la Pixel Watch, Google annonce également quelques mises à jour des téléphones Fitbit et Pixel. Les utilisateurs de Fitbit pourront voir leur score de préparation quotidien, gérer les paramètres de santé menstruelle et choisir de nouveaux cadrans d’horloge à partir du poignet, bien que la prise en charge puisse varier en fonction de l’appareil dont vous disposez. Sur les appareils Pixel, Google introduit plus d’outils d’urgence et de sécurité, des fonds d’écran emoji et un nouveau mode vidéo de mise au point macro pour le Pixel 7 Pro, entre autres fonctionnalités.