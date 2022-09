Google lance une grande mise à jour de son application Photos, la qualifiant de plus grande mise à jour pour Memories depuis la création de la fonctionnalité en 2020. Google ajoute que Memories est très populaire, avec plus de 3,5 milliards de vues par mois.

Les mémoires ont été repensées pour être plus dynamiques. L’accent a été mis sur les vidéos et Photos présélectionnera désormais des extraits de vidéos plus longues à vous montrer. Les images fixes dans Memories sont désormais plus immersives grâce à un subtil zoom avant ou arrière automatique. De plus, vous pouvez désormais partager un souvenir avec un autre utilisateur Photos. L’option de partager une mémoire via un lien Web et vers iOS sera bientôt disponible.

Google note que vous pouvez toujours choisir d’omettre les photos de certaines personnes ou périodes de vos souvenirs.

Vos souvenirs seront également plus dynamiques grâce aux photos cinématographiques – Google Photos génère un modèle 3D en mouvement de votre image et il restituera des vidéos complètes de bout en bout avec des photos cinématographiques.

Une fonctionnalité très appréciée est le nouvel éditeur de collage. Vous pouvez enfin éditer vos collages avec différentes grilles, déplacer des photos et même choisir un arrière-plan, Google l’appelle Styles, avec plusieurs designs au lancement.

La mise à jour devrait arriver progressivement aux utilisateurs.

