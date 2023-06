La mise à jour de Google Meet vous permet d’en faire plus à partir de la fenêtre d’image dans l’image

Une mise à jour de Google Meet déployée maintenant vous permettra de faire plus à partir de la fenêtre d’image dans l’image, a déclaré Google dans un article de blog mercredi.

L’outil de visioconférence de Google permet déjà aux gens de quitter une réunion et d’allumer et d’éteindre leurs caméras ou leurs microphones à partir de la fenêtre d’image dans l’image. Désormais, ils pourront faire cinq autres choses : lever la main, utiliser le chat en réunion, activer et désactiver les sous-titres, redimensionner plus efficacement la vue image dans l’image et accéder à des mises en page flexibles.

Le mode image dans l’image, disponible uniquement avec Google Chrome sur un ordinateur, permet aux utilisateurs de garder un œil sur une réunion tout en naviguant vers un autre onglet ou une autre fenêtre. Cela peut être utile lors de la prise de notes, de la visualisation de documents liés à la réunion ou de la présentation, Remarques Google.

Google Meet le niveau gratuit permet Appels de 60 minutes avec jusqu’à 100 participants (tous les participants devront être connectés à un compte Google pour participer). Dans notre tour d’horizon des meilleures applications de chat vidéo, Crumpe a constaté que le « plus grand argument de vente » de Google Meet est son intégration avec d’autres applications Google telles que Slides, Sheets et Docs. L’accès rapide aux applications Google fait de Meet un outil utile pour les groupes d’étude, la collaboration sur des projets et l’organisation d’événements.

La mise à jour sera déployée au cours des deux prochaines semaines. Voici les instructions de Google sur comment démarrer le mode image dans l’image.