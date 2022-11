La mise à jour de Google Maps montre des stations EV à recharge rapide, de nouvelles vues AR

Une version mise à jour de Google Maps pour Android et iPhone est en cours de déploiement avec plusieurs nouvelles fonctionnalités, telles que la possibilité de rechercher des stations de véhicules électriques avec des chargeurs rapides et une fonctionnalité de réalité augmentée qui superpose plus d’informations sur les points d’intérêt locaux sur le réel monde autour de vous.

Si vous conduisez un véhicule électrique, vous pourrez filtrer les bornes de recharge pour trouver l’option la plus rapide. Ainsi, si vous recherchez une “borne de recharge” dans Google Maps, par exemple, une nouvelle option apparaît qui vous permet de filtrer pour afficher uniquement les bornes de “charge rapide” compatibles avec la prise utilisée par votre voiture. Il s’appuie sur une mise à jour antérieure qui permet aux utilisateurs de rechercher des stations par compatibilité de prise.

Trouvez des stations avec des chargeurs rapides (à gauche) et des prises compatibles avec votre VE (à droite).

La recharge rapide comprend les stations avec des chargeurs de 50 kW ou plus. La mise à jour est disponible dans les pays où des bornes de recharge pour véhicules électriques sont disponibles, selon Google.

Google Maps reçoit également une mise à jour de son outil de réalité augmentée. À partir de la semaine prochaine, une fonctionnalité appelée “Rechercher avec Live View” vous permettra d’utiliser l’appareil photo de votre téléphone pour découvrir ce qui vous entoure.

Lorsque vous tenez votre téléphone, par exemple, et que vous appuyez sur l’icône de l’appareil photo dans Plans, vous verrez les points de repère, les parcs, les hôtels, les restaurants, les bars, les banques et les guichets automatiques à proximité. Vous verrez également des informations telles que l’occupation de l’emplacement, s’il est ouvert, quelle est la fourchette de prix et comment il est évalué par les utilisateurs de Google Maps.

La fonctionnalité sera d’abord lancée dans six grandes villes : New York, Londres, Los Angeles, San Francisco, Tokyo et Paris.