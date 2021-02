Google déploie tranquillement une légère mise à jour de la mise en page pour Google Maps – écran partagé pour Street View et la carte. La carte affiche les images disponibles (SV ou photo-sphères, toutes deux surlignées en bleu), de sorte que vous pouvez appuyer pour accéder à un emplacement spécifique.

La fonctionnalité se lance automatiquement après avoir déposé une épingle et être entré dans Street View, vous n’avez rien à faire de spécial. L’écran partagé est disponible en orientation verticale et paysage. Il y a aussi un bouton Développer, de sorte que vous alliez en plein écran si vous avez aimé l’ancien look.

Cette fonctionnalité semble être arrivée avec la version 10.59.1 de l’application, bien qu’elle nécessite également un commutateur côté serveur car elle n’est pas active pour tous les utilisateurs (même ceux exécutant ladite version). C’est probablement pourquoi il n’y a pas encore d’annonce officielle.









Nouveau mode d’écran partagé pour Street View sur Google Maps

C’est une petite chose, mais utile – auparavant, vous deviez revenir de Street View à la carte chaque fois que vous vouliez sauter à un nouvel emplacement (aller et venir sur la route était fastidieux).

Cette fonctionnalité était précédemment vue dans la version Web de Google Maps. Elle est également similaire à la fonction Live View AR, bien qu’elle utilise un flux en direct de votre caméra au lieu des images Street View.

Source | Via