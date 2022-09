La mise à jour de Google Maps apporte des estimations de carburant et d’énergie en fonction de votre type de véhicule

Google Maps élargit ses options d’itinéraires respectueux de l’environnement pour calculer les coûts de carburant et d’énergie en fonction des types de véhicules que les gens conduisent dans les semaines à venir, a déclaré la société dans un article de blog mardi.

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de choisir le type de véhicule qu’ils conduisent – qu’il s’agisse d’essence, de diesel, d’hybride ou d’électricité – dans Maps et d’obtenir une estimation de la quantité de carburant ou d’énergie qui sera consommée sur un itinéraire donné. Si l’itinéraire le plus économe en carburant n’est pas le plus rapide, les gens peuvent choisir le plus rapide à la place. Cette fonctionnalité est limitée au mobile.

Itinéraires éco-responsables ont été introduits l’année dernière, permettant aux gens de choisir le lecteur le plus économe en carburant. Google étend désormais cette fonctionnalité à 40 pays d’Europe, dont la France, l’Irlande, la Pologne, l’Espagne et le Royaume-Uni. Plus tôt cette année, Google a également ajouté un widget de prévision du trafic sur les téléphones Androidpermettant aux utilisateurs de voir les conditions de circulation actuelles sur leur écran d’accueil.

La poussée de Google pour ajouter des fonctionnalités respectueuses de l’environnement à Maps intervient alors que les grandes entreprises technologiques visent à réduire les émissions, tout en amenant les clients avec eux. Google l’a dit a éliminé tout son héritage carbone en 2020 et utilise L’IA pour aider les gouvernements réduire le carbone. Apple l’a dit prévoit d’être neutre en carbone d’ici 2030 et cessé d’expédier des iPhones avec chargeurs en 2020, disant qu’il veut réduire les déchets électroniques. Bien que ces objectifs de carbone soient ambitieux, certains ont souligné l’utilisation excessive de certificats d’énergie renouvelable ou d’accords d’achat d’électricité pour acheter des crédits d’énergie propre qui compenser les émissions polluantes.

Comment définir le type de véhicule dans Google Maps

Google



La configuration de votre type de véhicule dans Google Maps ne prend que quelques étapes sur les appareils mobiles.

1. Entrez votre destination

2. Tapez sur le trois points en haut à droite

3. Robinet Options d’itinéraire

4. S’assurer Préférez les itinéraires économes en carburant est sélectionné

5. Appuyez sur Type de moteur

6. Choisissez le type de véhicule