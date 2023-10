Google Maps reçoit une nouvelle mise à jour de l’IA qui vous permettra de l’utiliser un peu plus comme la recherche Google. Tapez simplement l’objet ou l’attraction que vous recherchez et Maps vous montrera où vous pouvez le trouver.

La société a annoncé jeudi sa nouvelle mise à jour de Maps. Plutôt que d’avoir à nommer une entreprise ou une adresse spécifique, les utilisateurs pourront désormais rechercher sur Google Maps des sites ou des produits plus généraux. Google utilisera ensuite l’apprentissage automatique et l’IA de reconnaissance d’image pour analyser les milliards de photographies que les utilisateurs ont téléchargées sur Maps, les parcourant pour trouver celles qui correspondent à votre recherche.

VOIR ÉGALEMENT: 3 conseils pour utiliser Google Maps plus efficacement, selon Google





Crédit : Google

Par exemple, vous pourriez ressentir une envie qu’un café normal et non décoré ne peut tout simplement pas satisfaire. Recherchez simplement « animal latte art » dans Google Maps et vous obtiendrez rapidement des photos de créatures d’art du café que d’autres utilisateurs ont partagées sur la plate-forme. Appuyez sur l’image qui vous plaît et Maps vous fournira des informations sur l’endroit où elle a été prise et comment y naviguer, afin que vous puissiez vous aussi aller vous procurer un café garni d’art en mousse de chiot.

Si vos goûts sont moins matérialistes, vous pouvez également rechercher des sites environnementaux tels que les « feuilles d’automne » ou les « cascades ».

La nouvelle mise à jour de Maps sera déployée cette semaine aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Japon, en France et en Allemagne, et d’autres pays suivront.

Plus d’informations sur les bornes de recharge pour véhicules électriques

En plus de cela, Google Maps est également mis à jour pour aider les conducteurs à localiser plus facilement les chargeurs de véhicules électriques.

Déployé cette semaine à l’échelle mondiale sur Android et iOS, Google Maps affichera désormais aux conducteurs plus d’informations sur les bornes de recharge pour véhicules électriques, notamment la date de leur dernière utilisation et si elles sont en charge rapide, moyenne ou lente. Cela devrait contribuer à éliminer l’expérience frustrante de conduire jusqu’à une borne de recharge pour découvrir qu’elle n’est pas opérationnelle.

Ces mises à jour seront également fournies aux développeurs, leur permettant de créer des applications incluant des informations en temps réel sur les bornes de recharge pour véhicules électriques – et, espérons-le, d’augmenter l’attrait pratique des véhicules électriques. Selon le Perspectives mondiales des véhicules électriques pour 2023les véhicules électriques représentaient 14 % de toutes les ventes de voitures neuves dans le monde en 2022, la Chine étant responsable de la majorité.



Crédit : Google

Google avait déjà mis à jour ses informations sur les véhicules électriques en novembre dernier, permettant aux utilisateurs de filtrer les bornes de recharge selon qu’elles chargent rapidement ou non, et selon qu’un chargeur est compatible avec votre véhicule.