La mise à jour de Google Chrome déploie les fonctionnalités d’économie de batterie et de mémoire

La navigation avec Google Chrome sur le bureau devrait être un peu plus fluide et plus économe en batterie avec deux nouvelles fonctionnalités déployées avec sa dernière mise à jour, a déclaré Google dans un article de blog jeudi. Les outils d’économie d’énergie et d’économie de mémoire sont nouveaux dans le navigateur.

Lorsque le paramètre d’économiseur de mémoire est activé, Chrome libère de la mémoire des onglets ouverts mais inutilisés et les recharge lorsque vous en avez besoin. Avec les nouveaux paramètres, Chrome utilisera jusqu’à 30 % de mémoire en moins tout en maintenant une expérience de navigation fluide, a noté le géant de la recherche.

Le paramètre d’économie d’énergie réduira la consommation d’énergie lorsque la batterie d’un ordinateur tombe à 20 % “en limitant l’activité d’arrière-plan et les effets visuels pour les sites Web avec des animations et des vidéos”, selon le blog.

Les deux paramètres sont accessibles et basculables dans le menu à trois points de Chrome.