La mise à jour de Food Compass 2.0 améliore les évaluations de la santé des aliments grâce à de nouvelles données sur l’alimentation

Food Compass 2.0 redéfinit la façon dont les aliments et les boissons sont évalués en fonction de leur caractère sain, en intégrant les dernières recherches sur les nutriments et les relations entre alimentation et santé pour guider des choix alimentaires plus intelligents dans le monde entier.

Étude: Food Compass 2.0 est un système amélioré de profilage nutritionnel permettant de caractériser la santé des aliments et des boissons. Crédit d’image : Adri Yadam Nasir/Shutterstock.com

Food Compass est un système de profilage nutritionnel (NPS) qui a démontré sa capacité à évaluer avec précision la salubrité de divers aliments et boissons. Un récent Alimentation naturelle L’étude a mis à jour Food Compass en incorporant de nouvelles données sur des preuves récentes en matière d’alimentation et de santé et sur des ingrédients spécifiques.

NPS et boussole alimentaire

L’incidence croissante des maladies non transmissibles liées à l’alimentation souligne la nécessité de stratégies efficaces au niveau de la population. Les NPS ont été développés pour évaluer la salubrité des aliments et des boissons grâce à des algorithmes quantitatifs.

Pour promouvoir des habitudes alimentaires plus saines, les NPS sont largement utilisés par les industries et les gouvernements lors de l’élaboration de l’étiquetage des menus, de l’éligibilité aux allégations santé et des objectifs de reformulation du portefeuille. Néanmoins, les NPS sont associés à de nombreuses limites, notamment le manque d’évaluation de nombreux ingrédients alimentaires, l’omission des caractéristiques de transformation, l’accent mis principalement sur les nutriments négatifs, la notation en fonction du poids des aliments et la notation incohérente entre les catégories d’aliments.

Dans le but de remédier à ces limites, Food Compass, développé en 2021, a fourni une évaluation plus universelle et équilibrée des aliments et des boissons. Food Compass limite la subjectivité, note les aliments et repas mélangés, augmente la cohérence et est plus étroitement associé aux facteurs de risque pour la santé. Cependant, pour conserver les avantages de Food Compass, il est crucial de réviser ce système à l’aide de données nouvelles et émergentes et des retours scientifiques de la communauté.

À propos de l’étude

Les scores originaux de Food Compass (FCS) ont été comparés à la mise à jour de Food Compass 2.0 pour 9 273 aliments et boissons uniques provenant de l’ensemble de données de l’Enquête nationale sur la santé et la nutrition (NHANES). Les mises à jour des données clés comprenaient des informations sur le sucre ajouté dans le domaine des ingrédients alimentaires, de nouvelles données sur les additifs tels que les édulcorants artificiels, une notation neutre pour les jus de fruits et de légumes en tant qu’ingrédients alimentaires, un plus grand poids de notation pour les fibres alimentaires et les acides gras oméga-3 à longue chaîne, et la réduction du poids de notation pour les matières grasses laitières est un attribut négatif.

Les échelles FCS allaient de 1 à 100 pour refléter respectivement les aliments les moins sains et les plus nutritifs. Les aliments avec un FCS supérieur ou égal à 70 sont fortement encouragés à la consommation, tandis que les aliments avec un FCS entre 31 et 69 représentent des aliments qui doivent être consommés avec modération, et les aliments avec un FCS inférieur à 31 doivent être consommés au minimum.

Résultats de l’étude

La comparaison entre Food Compass et Food Compass 2.0 a indiqué des FCS moyens similaires pour certains grands groupes alimentaires, notamment les noix, les légumineuses et les sauces/condiments. Cependant, une baisse moyenne du FCS a été observée pour les céréales froides, les barres de céréales, les produits laitiers végétaux et les jus de fruits et de légumes. Une augmentation des FCS moyens a été observée dans le bœuf, le porc, les fruits de mer, l’agneau, les œufs, le riz et les pâtes.

Des variations des FCS ont également été observées au sein de certaines sous-catégories d’aliments. Par exemple, un œuf entier au plat sans matières grasses présentait un FCS accru de 48 à 62, tandis qu’un substitut d’œuf avait un score diminué de 50 à 45. La plupart des légumineuses, des fruits de mer, des noix, des légumes et des fruits ont obtenu un score de 70 ou plus, alors que les éléments de score minimaux incluaient souvent ceux avec des sucres ajoutés élevés ou d’autres additifs.

Bien que les NPS tels que Health Star Rating (HSR), Nutri-Score, NOVA Processing Classification et Food Compass 2.0 présentent un chevauchement important, des différences notables existent entre ces systèmes. Par exemple, les produits présentant les FCS les plus élevés et les plus bas dans HSR différaient de Food Compass 2.0, alors que des intercorrélations plus modestes ont été observées entre Food Compass 2.0 et NOVA pour toutes les catégories.

Food Compass 2.0 a obtenu de bons résultats lorsque les scores de produits alimentaires individuels ont été étendus pour évaluer l’alimentation quotidienne des individus. Ces scores étaient corrélés aux résultats en matière de santé.

À l’aide d’un ensemble de données représentatif à l’échelle nationale comprenant 47 099 adultes américains, les FCS moyens pondérés en termes d’énergie des aliments et des boissons consommés par chaque individu ont été calculés et appelés i.FCS. Les estimations i.FCS sont fortement corrélées avec HEI-2015, validant ainsi des habitudes alimentaires saines.

Plusieurs variables ont été ajustées, notamment l’indice de masse corporelle (IMC), la pression artérielle systolique, la pression artérielle diastolique, le cholestérol des lipoprotéines de basse densité (C-LDL), le cholestérol des lipoprotéines de haute densité (C-HDL), le rapport cholestérol total/C-HDL. , la glycémie à jeun et l’hémoglobine A1c (HbA1c). L’i.FCS mis à jour était également associé à une mortalité toutes causes confondues plus faible.

Conclusions

Food Compass 2.0 a caractérisé avec succès les produits alimentaires en fonction de leur caractère sain et de leur validité par rapport à des modèles et des résultats alimentaires sains.

La validité de Food Compass 2.0 a également été démontrée dans des pays comme la Grèce, la Corée et la Chine. Des collaborations supplémentaires ont été établies pour intégrer Food Compass 2.0 dans d’autres régions du monde.