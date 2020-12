Mozilla Firefox déploie une nouvelle mise à jour qui apporte son support natif pour les Mac Apple exécutant le processeur M1. Le développement signifie essentiellement que les utilisateurs de nouveaux Apple MacBook Air 13, Apple MacBook Pro 13 et Apple Mac mini équipés de M1 peuvent désormais profiter de la version optimisée pour le navigateur qui fonctionnerait plus rapidement par rapport à la génération précédente qui fonctionnait avec le Mode d’émulation Rosetta. La dernière itération de Firefox v84 est désormais disponible pour les utilisateurs du monde entier.

La société dans un article de blog a en outre déclaré que Mozilla Firefox v84 apporte WebRender pour les Mac Apple exécutant macOS Big Sur et les appareils Windows avec des GPU Intel Gen 6 ainsi que des ordinateurs portables Intel exécutant Windows 7 et 8. Le moteur WebRender vise à rendre le Web des pages à la fois plus rapides et plus fluides sans gêner les graphiques. Mozilla dit qu’il fournirait pour la première fois un pipeline de rendu accéléré pour les utilisateurs de Linux / GNOME / X11. En outre, « Firefox utilise désormais des techniques plus modernes pour allouer de la mémoire partagée sur Linux, en améliorant les performances et en augmentant la compatibilité avec Docker », a ajouté la société. Notamment, Firefox 84 est également la dernière version à prendre en charge Adobe Flash. Récemment, Adobe a déclaré qu’il commencerait à bloquer l’exécution du contenu Flash à partir du 12 janvier 2021. De plus, la dernière mise à jour contient « divers correctifs de sécurité » pour le navigateur Firefox.

Les utilisateurs Apple avec M1 Mac peuvent télécharger le navigateur depuis le site Web de Firefox ou l’App Store d’Apple. Les utilisateurs existants peuvent mettre à jour en allant dans Firefox> Aller au menu Firefox en haut de l’écran> Sélectionnez Quitter Firefox> Lorsque vous rouvrez Firefox, vous serez sur la nouvelle architecture. La société ajoute que les utilisateurs de M1 Mac peuvent vérifier s’ils utilisent la version optimisée en saisissant «about: support» dans la barre d’adresse. S’il affiche «Rosetta Translated False», cela signifie que vous utilisez la dernière version. Récemment, Microsoft a également annoncé le déploiement de la version native de Microsoft Outlook, Word, Excel, PowerPoint et OneNote pour Mac M1 par Apple. Le mois dernier, Google a également déployé Chrome natif pour les nouveaux appareils.