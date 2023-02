La mise à jour de février de votre téléphone Google Pixel est arrivée

Nous nous rapprochons de ce qui devrait être une mise à jour assez importante en mars, mais pour l’instant, la mise à jour Google Pixel de février est arrivée pour tous les téléphones Pixel encore pris en charge, du Pixel 4a aux nouveaux Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Il devrait s’agir principalement d’un correctif de bogues doté des derniers correctifs de sécurité Android. Nous espérons également que cela signifie que les téléphones T-Mobile Pixel recevront enfin une mise à jour pour la première fois depuis environ 3 mois. N’oubliez pas que nous avons signalé en janvier qu’il y avait un retard signalé pour les téléphones utilisés sur T-Mobile (Google Fi également) et que certains appareils Pixel étaient toujours bloqués lors de la mise à jour de novembre. Nous n’avons jamais entendu parler de Google sur ce qui pourrait causer un retard, mais nous verrons ce que nous pouvons trouver une fois de plus si les clients de T-Mobile sont laissés en attente.

À partir de ce moment, Google a publié l’image d’usine de février et les fichiers OTA 13.0 pour tous les téléphones Pixel actifs, y compris les Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 et Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 , et Pixel 7 Pro. Si nous ne voyons pas de mise à jour arriver pendant quelques jours, nous ne manquerons pas de vous en informer.

Mondial

Pixel 4a : TQ1A.230205.002

Pixel 4a (5G) : TQ1A.230205.002

Pixel 5 : TQ1A.230205.002

Pixel 5a (5G) : TQ1A.230205.002

Pixel 6 : TQ1A.230205.002

Pixel 6 Pro : TQ1A.230205.002

Pixel 6a : TQ1A.230205.002

Pixel 7 : TQ1A.230205.002

Pixel 7 Pro : TQ1A.230205.002

Canada

Pixel 4a : TQ1A.230205.001.B2

Telstra (AU)

Pixel 7 : TQ1A.230205.001.A2

Pixel 7 Pro : TQ1A.230205.001.A2

T-Mobile, Google Fi (États-Unis)

Pixel 4a (5G) : TQ1A.230205.001.D2

Pixel 5 : TQ1A.230205.001.D2

Pixel 5a (5G) : TQ1A.230205.001.D2

Pixel 6 : TQ1A.230205.001.D2

Pixel 6 Pro : TQ1A.230205.001.D2

Pixel 6a : TQ1A.230205.001.D2

Pixel 7 : TQ1A.230205.001.D2

Pixel 7 Pro : TQ1A.230205.001.D2

Google devrait commencer à diffuser ces mises à jour sous peu en direct (Paramètres> Système> Mise à jour du système), mais si vous ne voulez pas attendre Google et préférez mettre à jour manuellement, vous trouverez chaque image d’usine ou fichier OTA sur les liens. dessous. Pour savoir comment flasher une image d’usine, c’est par ici. Pour savoir comment flasher un fichier OTA .zip, c’est par ici.

