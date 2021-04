Fossil a initialement commencé à déployer la grande mise à jour H-MR2 de Wear OS en décembre de l’année dernière sur le Fossil Gen 5 avant de retirer la mise à jour après l’apparition de problèmes. La mise à jour a été suspendue depuis, mais les propriétaires de Gen 5 ont trouvé une nouvelle version qui les attend aujourd’hui qui semble être une version fixe.

Un certain nombre d’utilisateurs dans ce fil reddit a trouvé la mise à jour aujourd’hui, qui peut en fait être déployée en deux parties. Une première version de PXE2.201012.028 a été repérée avant que tout le monde ne termine la version PXE2.201012.032.

Si vous souhaitez vérifier la mise à jour, accédez aux paramètres de votre montre, puis Système> À propos> Mises à jour du système. Si ce n’est pas le cas, cette vieille astuce vous aidera probablement à forcer la mise à jour.

Qu’y a-t-il dans H-MR2? Il est censé fournir une augmentation du processeur, de nouvelles options de délai d’expiration de l’écran, un nouvel écran de luminosité, un processus de couplage plus simple avec de nouveaux téléphones et de la place pour plus de tuiles.