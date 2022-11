La mise à jour budgétaire de l’automne promet des crédits d’impôt pour la production d’électricité et d’hydrogène propres – Kelowna Capital News

La mise à jour économique de l’automne de la ministre des Finances Chrystia Freeland crée deux nouveaux crédits d’impôt fédéraux pour les technologies propres et la production d’hydrogène à faible émission, avec la mise en garde que les entreprises qui paient des salaires équitables et forment des apprentis obtiendront un crédit plus important que celles qui ne le font pas.

La déclaration déposée à la Chambre des communes jeudi est le premier grand effort de Freeland pour maintenir le Canada dans la course à l’économie des technologies propres à l’ombre de l’énorme loi sur la réduction de l’inflation au sud de la frontière, et faire avancer la transition du Canada vers une économie verte.

“La transition verte est la transformation économique la plus importante depuis la révolution industrielle”, a déclaré Freeland.

La loi sur la réduction de l’inflation, promulguée en août par le président américain Joe Biden, investit près de 400 milliards de dollars américains dans tout, des minéraux critiques à la fabrication de batteries, aux véhicules électriques et à l’électricité propre, y compris l’hydrogène.

Les experts et les associations industrielles ont averti depuis que le Canada serait mis de côté dans la compétition mondiale pour les investissements, les travailleurs qualifiés et les matériaux s’il n’intervenait pas et n’en faisait pas plus pour égaler les investissements américains.

Freeland a déclaré que la mise à jour de l’automne n’est que “l’acompte sur le travail qui nous attend pour répondre à la loi sur la réduction de l’inflation”.

La plupart des gros efforts pour y répondre devront attendre que les libéraux présentent le prochain budget fédéral, attendu au printemps 2023.

Mais Freeland a décrit dans le mini-budget de jeudi les grandes lignes de certains d’entre eux, notamment le lancement de consultations pour concevoir un programme d’investissement pour la fabrication de véhicules électriques et de batteries et prévoit de créer un nouveau crédit d’impôt pour les entreprises qui commencent à produire de l’hydrogène à faible émission de carbone.

Ce crédit est retiré du crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres, a-t-elle déclaré en avril dernier, serait prêt à temps pour cette mise à jour d’automne.

Freeland a tenu sa promesse en introduisant un crédit d’impôt à l’investissement pouvant atteindre 30 % pour les systèmes d’électricité renouvelable, les véhicules électriques industriels, les systèmes de stockage d’énergie et les pompes à chaleur. Le crédit débutera le jour où le budget 2023 sera déposé et Freeland s’attend à ce qu’il coûte près de 6,7 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années.

Le crédit sera progressivement supprimé à partir de 2032 et se terminera entièrement en 2035.

L’hydrogène devait être inclus dans ce programme, mais ce n’est plus le cas. Elle obtiendra son propre crédit d’impôt pouvant aller jusqu’à 40 % des investissements réalisés pour produire de l’hydrogène à faibles émissions ou à émissions nulles. La taille du crédit sera liée à la taille des émissions d’une installation de production, les derniers détails étant réglés à temps pour le budget du printemps.

Mark Zacharias, PDG de Clean Energy Canada, un groupe de réflexion sur les énergies renouvelables de l’Université Simon Fraser à Burnaby, en Colombie-Britannique, a déclaré que la division du crédit pour l’hydrogène est une décision intelligente, car elle reflète ce que les États-Unis ont fait dans la loi sur la réduction de l’inflation.

Il a déclaré que le crédit d’impôt du Canada n’est pas identique, mais qu’avec le crédit pour les technologies propres, il maintiendra la compétitivité du Canada par rapport aux États-Unis.

“Cette (mise à jour) aide à combler l’écart entre la loi américaine sur la réduction de l’inflation et rend le Canada un peu plus compétitif dans le domaine des technologies propres”, a-t-il déclaré.

« Je pense que cela catalysera les dépenses climatiques au Canada, tant publiques que privées.

Les deux crédits d’impôt incluront, pour la première fois, des conditions de travail qui les rendront plus lucratives pour les entreprises qui versent des salaires équitables sur le marché et comprendront une formation en apprentissage pour les jeunes travailleurs.

L’idée a été tirée de la loi américaine sur la réduction de l’inflation et Freeland a déclaré qu’il s’agissait de l’une des politiques les plus remarquables de son énoncé économique.

“Notre point de vue de base est que si le gouvernement investit dans les entreprises, les encourage à faire les choses dont nous avons besoin… c’est tout à fait raisonnable, en fait, je dirais qu’il est attendu depuis longtemps, pour nous de dire” et pendant que vous le faites, vous devez créer des emplois bien rémunérés pour les travailleurs canadiens.

Les représentants du gouvernement ont indiqué jeudi que si les conditions de travail réussissent dans ce contexte initial, elles deviendront probablement une partie commune de tout futur programme d’investissement du gouvernement.

Freeland a également utilisé la mise à jour pour publier plus de détails sur le nouveau Fonds pour la croissance propre qu’elle a promis dans le budget du printemps dernier, et dit qu’il sera lancé avant la fin de l’année avec 15 milliards de dollars en capital de démarrage.

Les libéraux espèrent que le fonds réduira les risques d’investir dans les technologies propres émergentes et attirera « des investissements substantiels du secteur privé ».

La mise à jour comprend également un certain mouvement sur la promesse du gouvernement d’aider à recycler les travailleurs pour réussir dans les entreprises de technologies propres, avec 250 millions de dollars au cours des cinq prochaines années pour créer deux nouveaux programmes de formation professionnelle durables.

L’un construirait un nouveau centre de formation qui pourrait recycler 15 000 travailleurs dans des emplois de l’économie à faible émission de carbone, et l’autre financerait la formation en apprentissage par le biais d’un programme de formation syndical existant.

—Mia Rabson, La Presse canadienne

Politique fédérale