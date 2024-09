La mise à jour BlueCruise 1.4 de Ford vous permet de garder les mains loin du volant beaucoup plus longtemps

Ford sort une nouvelle version de son logiciel de conduite mains libres BlueCruiseversion 1.4, qui, selon lui, vous permettra de garder les mains sur le volant deux fois plus longtemps. En fait, la société nous dit qu’elle peut désormais fonctionner en moyenne cinq fois plus longtemps que la version 1.2 de l’année dernière et le double de celle de la 1.3, dont le déploiement a commencé plus récemment. L’entreprise ne précise pas exactement combien de temps, en moyenne, un véhicule peut être conduit avec BlueCruise.