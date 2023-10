La mise à jour bêta de WhatsApp révèle une fonctionnalité de code secret pour les discussions verrouillées

WhatsApp, la plate-forme de messagerie instantanée populaire appartenant à Meta, serait en train de développer une nouvelle fonctionnalité permettant aux utilisateurs de définir un code secret pour les discussions verrouillées. Cette couche de sécurité supplémentaire est distincte du mot de passe principal du téléphone et offre aux utilisateurs un meilleur contrôle sur leurs conversations protégées.

Selon un rapport de WABetaInfo, cette nouvelle fonctionnalité améliore considérablement la confidentialité des conversations, même dans le cas peu probable où quelqu’un aurait accès à votre téléphone. Ces discussions verrouillées seront répertoriées séparément et ne seront accessibles que via le code PIN de votre téléphone ou l’authentification biométrique.

Grâce à la dernière mise à jour bêta de WhatsApp pour Android 2.23.21.8, disponible sur le Google Play Store, il a été découvert que WhatsApp travaille activement sur de nouvelles façons d’accéder à cette section de l’application. Une capture d’écran partagée dans le rapport a révélé le projet de WhatsApp d’introduire une fonctionnalité permettant aux utilisateurs de configurer un code secret pour les discussions verrouillées.

Ce développement fait suite à l’indication précédente de WhatsApp concernant une fonctionnalité de mot de passe personnalisé pour les discussions verrouillées dans un article de blog il y a quelques mois. Il semble que l’application appartenant à Meta travaille désormais activement à l’amélioration des options de confidentialité de cette fonctionnalité en développant un code d’accès secret.

La fonctionnalité de code secret pour les discussions verrouillées est actuellement en cours de développement et devrait être disponible dans une prochaine mise à jour de l’application.

De plus, WhatsApp introduit également une nouvelle fonctionnalité de recherche pour l’onglet Mises à jour, permettant aux utilisateurs de rechercher des mises à jour de statut et des chaînes sur l’application. Le bouton de recherche sera désormais disponible dans la barre supérieure de l’application, simplifiant ainsi le processus de recherche de mises à jour de statut, de chaînes suivies et même de chaînes vérifiées.