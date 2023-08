La mise à jour bêta de la PS5 apporte l’audio 3D pour Dolby Atmos et la prise en charge du stockage de 8 To

Sony propose une mise à jour logicielle bêta pour la PlayStation 5, apportant l’audio 3D aux systèmes audio Dolby Atmos ainsi qu’une prise en charge accrue du stockage SSD M.2 jusqu’à 8 To, a déclaré la société dans un article de blog lundi. La mise à jour sera publiée dans le monde entier plus tard cette année.

L’audio 3D, qui vise à vous donner la sensation d’un son provenant de directions naturelles, est pris en charge par Sony Tempest 3D AudioTech, qui ne fonctionnait auparavant que sur les casques. Avec la nouvelle mise à jour bêta, ceux qui disposent de systèmes audio Dolby Atmos peuvent profiter d’expériences audio plus immersives.

Il convient de noter que même si Tempest 3D AudioTech fonctionne sur n’importe quel casque, il est préférable sur ces casques compatibles. Il n’y a aussi qu’un une poignée de jeux prenant en charge l’audio 3D.

Outre les fonctionnalités audio 3D, les SSD M.2 sont désormais pris en charge, jusqu’à 8 To. Bien sûr, tous les SSD M.2 ne rentrent pas dans une PS5, et il est important d’acheter le bon.

La nouvelle mise à jour bêta de la PS5 intervient alors que Sony continue de dominer l’espace de jeu. La PS5, qui a été lancée au plus fort de la pandémie en novembre 2020, a eu du mal à répondre à la demande intense car de nombreuses personnes étaient coincées à la maison. Près de trois ans plus tard, les problèmes de chaîne d’approvisionnement se sont atténués et Sony se rapproche 40 millions d’unités PS5 vendues. Microsoft n’a pas été aussi ouvert avec les données de vente de ses consoles Xbox Series X et S, mais lors d’une conférence de développeurs au Brésil, le géant du logiciel a montré une diapositive indiquant que 21 millions d’unités avaient été expédiées ou vendues.

Avec la PS5, Sony a mis l’accent sur ses vitesses SSD rapides et sa nouvelle technologie audio. Bien qu’il ait fallu quelques années pour s’en rendre compte pleinement, cela pourrait expliquer en partie pourquoi les joueurs sont ravis de déposer 500 $ pour une PS5 sur une Xbox Series X. Dans le but d’étendre la présence de Xbox sur le marché, Microsoft a acheté Activision Blizzard, les fabricants de Call of Duty, l’an dernier pour près de 69 milliards de dollars. Alors que la Federal Trade Commission des États-Unis a tenté de bloquer la fusion pour des raisons antitrust, l’agence pourrait abandonner l’affaire.

Sony a également déclaré récemment que son contrôleur d’accessibilité arriverait en décembre pour 90 $. Cela donne aux personnes handicapées une nouvelle façon de jouer à des jeux. Avec cette nouvelle mise à jour bêta, Sony ajoute un autre type d’option d’accessibilité, permettant aux joueurs d’attribuer un deuxième contrôleur à un compte. Cela signifie que deux contrôleurs peuvent être utilisés pour contrôler les actions d’un personnage à l’écran, comme si vous utilisiez un seul contrôleur. Cela signifie également qu’une deuxième personne peut aider la personne qui joue dans les sections difficiles des jeux.

Comment s’inscrire au programme bêta PS5 et mettre à jour votre console

Connectez-vous à votre compte PlayStation et inscrivez-vous au programme bêta ici. (Vous pouvez aussi sauvegardez vos données PS5 au cas où.) Une fois que vous avez reçu votre e-mail de confirmation, rendez-vous sur Play Store. Naviguez jusqu’aux trois points dans le coin supérieur droit et appuyez sur Utiliser le code. Entrez le code qui est venu dans votre e-mail. Quittez le PlayStation Store et faites défiler jusqu’en haut à droite jusqu’à ce que vous arriviez à l’icône d’engrenage pour Paramètres. Aller à Système > Logiciel système > Mise à jour du logiciel système et Paramètres. Sélectionner Mettre à jour le logiciel système (bêta) > Mise à jour. Acceptez le contrat du logiciel bêta.

Comment activer l’audio 3D pour les systèmes Dolby Atmos

Faites défiler vers le haut et vers la droite vers l’icône d’engrenage pour Paramètres. Faites défiler jusqu’à Son > Sortie audio > Format audio (priorité). Sélectionner Dolby Atmos.

Comment activer une deuxième manette pour obtenir de l’aide