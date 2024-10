La mise à jour Balatro ajoute les crossovers Stardew Valley et Cyberpunk 2077

Après le succès de son premier pack de collaboration Friends of Jimbo en août, le hit roguelike culte Balatro vient de recevoir un nouveau pack crossover gratuit comprenant du contenu sur le thème de Cyberpunk 2077, Stardew Valley, Slay the Spire et The Binding of Isaac.

Comme pour le dernier pack de collaboration, le nouveau pack est gratuit et comprend des skins de cartes d’un certain nombre de personnages populaires issus de jeux allant de AAA aux titres indépendants. Les nouvelles cartes cosmétiques peuvent être débloquées à partir du nouveau menu Personnaliser le deck dans les paramètres du jeu. Les skins sont totalement facultatifs et n’ajoutent que des changements esthétiques au jeu.

« Après avoir lancé le premier pack de collaboration cet été, nous savions que nous voulions inviter encore plus d’amis à se joindre à la fête », a déclaré Wout van Halderen, responsable des relations publiques de Playstack. « Travailler avec ces développeurs et studios talentueux a été une expérience très enrichissante, et voir leurs créations dans Balatro a été un véritable moment fort pour Playstack et LocalThunk. »

Le pack de collaboration précédent ajoutait des skins de cartes de The Witcher, Among Us, Vampire Survivors et Dave the Diver, et il ne semble pas que ce soit la dernière collaboration que Playstack prévoit. Dans un article sur le jeu Ciel bleule développeur a demandé : « Est-ce l’équipe complète ou y a-t-il d’autres à venir ? »

Le pack Balatro Friends of Jimbo 2 est disponible dès maintenant sous forme de mise à jour gratuite sur PC, mobiles et consoles.