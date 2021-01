La dernière mise à jour logicielle de la ligne Watch d’Apple, baptisée watchOS 7.3, sera disponible au téléchargement plus tard dans la journée. Il apporte une nouvelle collection de cadrans de montre Unity qui rend hommage au drapeau panafricain lié aux initiatives du Mois de l’histoire des Noirs d’Apple.

En outre, la nouvelle mise à jour déverrouille les fonctions d’électrocardiogramme (ECG) et de rythme cardiaque irrégulier pour Apple Watch Series 4 et versions ultérieures au Japon, à Mayotte, aux Philippines et en Thaïlande.

Les abonnés Apple Fitness + peuvent également s’attendre à voir la nouvelle fonctionnalité Time to Walk qui vous aide à vous détendre lors de promenades avec des camées de célébrités. D’autres mises à jour incluent des améliorations des performances et des corrections de bogues pour le centre de contrôle et le centre de notifications.

regardez les notes de version du système d’exploitation 7.3:

Cadran de la montre Unity inspiré des couleurs du drapeau panafricain, les formes changent tout au long de la journée lorsque vous vous déplacez, créant un visage qui vous est unique.

Time to Walk pour les abonnés Apple Fitness + – une expérience audio dans l’application Workout où les invités partagent des histoires inspirantes pendant que vous marchez.

Application ECG sur Apple Watch Series 4 ou version ultérieure au Japon, à Mayotte, aux Philippines et en Thaïlande.

Notifications de rythme cardiaque irrégulier au Japon, à Mayotte, aux Philippines, à Taiwan et en Thaïlande.

Correction d’un problème où le centre de contrôle et le centre de notifications peuvent ne pas répondre lorsque le zoom est activé.

Via