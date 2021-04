iPhone 12 Pro Max Todd Haselton | CNBC

Apple a publié lundi iOS 14.5, sa grande nouvelle mise à jour logicielle pour iPhone. La mise à jour ajoute de nombreuses nouvelles fonctionnalités, telles que des mises à jour de Siri, des podcasts, Apple News et la prise en charge des derniers contrôleurs de console de jeu. Mais celui qui a fait la une des journaux est le nouveau changement de confidentialité d’Apple, qui donne aux utilisateurs plus de transparence et de contrôle sur les applications qui souhaitent les suivre à des fins publicitaires. Facebook en particulier s’est inquiété du changement de confidentialité, car cela pourrait limiter sa capacité à cibler efficacement les publicités vers les utilisateurs d’iPhone. Il existe cependant de nombreuses autres fonctionnalités. Voici un aperçu des nouveautés d’iOS 14.5.

Les applications ont plus de mal à vous suivre

IOS 14.5 inclut le framework App Tracking Transparency, qui devrait avoir implications majeures pour le fonctionnement de la publicité mobile. Une fenêtre contextuelle s’affiche lorsque vous ouvrez une application qui souhaite accéder à votre identifiant d’appareil unique pour les annonceurs. Cette fenêtre contextuelle vous demandera si vous souhaitez être suivi et vous indiquera pourquoi l’application souhaite que vous vous inscriviez. Par exemple, une application peut indiquer que vous bénéficierez d’une meilleure expérience publicitaire si vous autorisez le suivi. De nombreuses entreprises qui s’appuient sur la publicité en ligne ont déclaré que le changement de confidentialité réduirait l’efficacité et la rentabilité des publicités ciblées. Facebook a mené une campagne contre le changement et semble devoir perdre des revenus en conséquence. Mais on ne sait pas exactement combien. Les analystes de MKM Partners ont déclaré qu’ils croyaient au second semestre de l’année dernière que les changements d’Apple auraient plus d’impact, mais que la semaine dernière, ils s’attendaient à un « impact fondamental assez éphémère et minimal sur l’écosystème ».

Apple Watch peut déverrouiller votre iPhone lorsque vous portez un masque

Déverrouiller mon iPhone avec mon Apple Watch à l’aide d’iOS 14.5. Todd Haselton | CNBC

Apple a ajouté cette fonctionnalité car ses derniers téléphones reposent sur Face ID, qui ne fonctionne pas lorsque vous avez un masque. Désormais, vous pouvez configurer votre Apple Watch pour déverrouiller votre iPhone lorsque vous portez un masque. Voici comment le configurer: Ouvrez les paramètres sur votre iPhone.

Appuyez sur Face ID et mot de passe.

Entrez le code d’accès de votre iPhone.

Faites défiler jusqu’à «Déverrouiller avec Apple Watch».

Basculez le bouton à côté de votre Apple Watch pour qu’il soit allumé.

Siri a de nouvelles voix

Assistant vocal Siri d’Apple Non Par défaut, une voix féminine est plus longue lorsque vous configurez votre iPhone. Au lieu de cela, vous serez invité à choisir parmi l’une des quatre voix par défaut lorsque vous démarrez votre nouvel iPhone. Il comprend deux nouvelles voix noires américaines en anglais, homme et femme, et une nouvelle voix masculine. Ouvrez les paramètres sur votre iPhone.

Appuyez sur Siri et Rechercher.

Choisissez Siri Voice.

Sélectionnez « Américain »

Choisissez l’un des trois nouveaux choix de voix. (La quatrième option est la voix originale de Siri.)

Siri peut annoncer des appels via des AirPods

Apple AirPods Pro Todd Haselton | CNBC

Siri annoncera également les appels via AirPods ou CarPlay pendant la conduite et vous permettra de parler pour répondre à l’appel. Cela s’appuie sur une fonctionnalité existante, qui permet à Siri de vous lire vos messages texte via AirPods. Vous pouvez configurer cela en procédant comme suit: Ouvrez les paramètres sur votre iPhone.

Appuyez sur Siri et recherche.

Appuyez sur « Annoncer les appels ».

Activez « Casque uniquement » ou « Casque et voiture ».

Siri peut apprendre à lire de la musique à partir de Spotify et d’autres services

Siri commencera à apprendre la musique ou le service de podcast que vous utilisez le plus souvent et à lire vos demandes à partir de ce service. Vous ne pouvez toujours pas changer la valeur par défaut de dire, Apple Music à Spotify, mais éventuellement, si vous continuez à demander à Siri de lire de la musique à partir de Spotify avec une commande comme «Hey Siri, joue The Strokes sur Spotify», il commencera à apprendre à y jouer pour que vous n’ayez pas à dire le « … sur Spotify ».

Podcasts et actualités

Podcast Apple Source: Apple Inc.

Apple apporte également des modifications à ses applications Podcast et Apple News. Les podcasts, qui en mai prendront en charge les abonnements aux chaînes pour lesquelles vous souhaitez payer, ont une nouvelle pochette similaire à Apple Music pour les épisodes que vous écoutez. Il comporte également de nouveaux épisodes enregistrés pour une écoute ultérieure, de nouvelles préférences pour la connexion hors ligne et la synchronisation sur des appareils tels que Mac et iPad, afin que vous puissiez accéder aux épisodes téléchargés sur d’autres appareils et des fonctions de recherche améliorées. Apple News a amélioré la recherche, un onglet Apple News + repensé qui vous aide à gérer les magazines que vous avez téléchargés et une nouvelle fonction de recherche d’articles pour trouver des articles spécifiques.

Prise en charge des manettes Xbox Series S / X et PlayStation 5

La Xbox Series X de Microsoft. Jordan Novet | CNBC