La mise à jour Android de Google de janvier est désormais disponible sur Pixels avec la prise en charge de Spatial Audio

La première mise à jour Android de Google de l’année commence maintenant à être déployée sur les pixels pris en charge, et comme d’habitude, il faudra quelques semaines pour qu’elle atteigne tous les appareils à l’état sauvage.

Côté sécurité, il y a environ 40 correctifs. Il y a aussi quelques corrections de bogues et ajouts de fonctionnalités. Static Spatial Audio, par exemple, est désormais disponible pour les Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 7 et Pixel 7 Pro. Cela fournira un son surround pour tout casque connecté. Les Pixel Buds Pro recevront une mise à jour “dans les semaines à venir” qui permettra l’audio spatial avec suivi de la tête.

La reconnaissance et la réponse des empreintes digitales ont été encore améliorées, dans “certaines conditions”, pour le Pixel 6a et le Pixel 7, et un problème qui provoquait parfois l’apparition de photos capturées corrompues ou déformées lors d’un zoom avant a également été résolu sur le Pixel 7 et Pixel 7 Pro .

Deux problèmes liés au Bluetooth ont également été corrigés. L’un empêchait parfois certains appareils ou accessoires Bluetooth Low Energy de se coupler ou de se reconnecter, l’autre empêchait la lecture audio sur certains écouteurs ou accessoires lorsqu’ils étaient connectés dans certaines conditions.

Un problème empêchant l’affichage de se réveiller ou d’apparaître éteint lorsque l’appareil est sous tension a également été résolu pour le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro, et un “problème entraînant parfois l’affichage de l’interface utilisateur en mode paysage lorsque l’appareil est maintenu en mode portrait” est parti aussi.

La nouvelle version est étiquetée TQ1A.230105.001.B1 pour le Pixel 4a au Canada, TQ1A.230105.001.A3 pour le Pixel 7 sur Telstra en Australie et TQ1A.230105.002.A1 pour le Pixel 7 Pro sur Telstra en Australie. Globalement, les Pixel 4a, 4a 5G, 5 et 5a 5G obtiennent TQ1A.230105.001, les Pixel 6, 6 Pro et 7 Pro ont TQ1A.230105.002, et les Pixel 6a et 7 obtiennent TQ1A.230105.001.A2.

Source