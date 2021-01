Aujourd’hui est le premier lundi du mois, alors vous savez ce que cela signifie, non? Il est temps que la mise à jour mensuelle de Google soit diffusée sur les smartphones Pixel à gauche et à droite.

Cette fois-ci, le nouveau logiciel est livré avec « d’autres améliorations » pour la réponse automatique de la luminosité dans certaines conditions d’éclairage pour les Pixel 4a, 4a 5G et 5, et « d’autres améliorations pour la réponse de rotation automatique dans certaines orientations de l’appareil » pour les pixels qui sont toujours pris en charge.

En plus de cela, vous bénéficiez également de « réglages et améliorations supplémentaires pour le niveau de volume des sons du système » pour le Pixel 5, un correctif pour un problème provoquant le bruit du haut-parleur dans certains scénarios sur le Pixel 4a 5G, un correctif pour un problème provoquant des intermittences redémarre dans certaines applications pour tous les pixels et un correctif pour un problème empêchant les appels sur certains réseaux MVNO.

Bien sûr, tous ces éléments viennent en plus des correctifs de sécurité. Comme d’habitude, attendez-vous à ce que le déploiement en direct soit organisé de telle manière qu’il faudra plusieurs jours (voire plusieurs semaines) à toutes les unités Pixel pour recevoir la notification de mise à jour. La nouvelle version est soit RQ1A.210105.003, soit RQ1A.210105.002, selon le téléphone spécifique dont vous disposez. Autrement dit, sauf si vous êtes sur Verizon, auquel cas vous obtenez RQ1D.210105.003.

