La mise à jour Android 13 QPR3 Beta 3.2 arrive pour corriger plus de bogues

Nous nous rapprochons de plus en plus de la mise à jour Android 13 QPR3 qui touchera tous les téléphones Pixel en juin avec le prochain Pixel Feature Drop, il est donc logique que Google augmente les versions de mise à jour bêta avec des corrections de bogues supplémentaires avant d’y arriver. Aujourd’hui, c’est exactement ce qu’ils ont fait.

Google a publié la mise à jour Android 13 QPR3 Beta 3.2 pour les téléphones Pixel avec au moins 5 corrections de bugs notables. Google a corrigé un problème de saisie tactile, un qui provoquait la déconnexion des appels WiFi, un autre impliquant la détection de la carte SIM et un problème qui provoquait des baisses de vitesse et de fiabilité de la connectivité cellulaire.

Cette nouvelle mise à jour est déjà disponible pour les Pixel 4a et 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6 et 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Informations sur la version bêta 3.2 d’Android 13 QPR3

Construire: Appareils Pixel 6, Pixel 6 Pro et Pixel 6a utilisant Verizon comme opérateur : T3B3.230413.009.A1

Tous les autres appareils : T3B3.230413.009 Prise en charge de l’émulateur : x86 (64 bits), ARM (v8-A)

Niveau de correctif de sécurité : Appareils Pixel 6, Pixel 6 Pro et Pixel 6a utilisant Verizon comme opérateur : avril 2023

Tous les autres appareils : mai 2023 Services Google Play : 23.11.15

Corrections de bogues Android 13 QPR3 Beta 3.2

Correction d’un problème de synchronisation d’entrée avec l’interface utilisateur du système qui empêchait Windows de recevoir des entrées tactiles ou de recevoir des entrées tactiles au mauvais endroit. (Numéro #279560321)

Correction d’un problème qui pouvait entraîner la déconnexion inattendue des appels via Wi-Fi.

Correction d’un problème qui pouvait empêcher une carte SIM d’être détectée correctement ou d’être activée lors de la configuration du téléphone.

Correction d’un problème où un appareil pouvait ne pas enregistrer IMS via Wi-Fi lorsqu’il quittait la couverture LTE et entrait dans la couverture Wi-Fi.

Correction de problèmes qui provoquaient des baisses inattendues des vitesses ou de la fiabilité de la connectivité cellulaire.

Installer Android 13 QPR3 bêta 3.2

Ci-dessous, nous avons des liens vers l’image d’usine et les fichiers OTA pour que les gens soient mis à jour à l’ancienne, mais vous n’avez pas besoin d’emprunter cette voie pour être mis à jour. Vous pouvez toujours vous inscrire au programme Android Beta (ici) et obtenez la mise à jour en direct de cette façon. Pour ceux qui préfèrent éviter une invite de commande et les commandes adb, faites-le. Google devrait commencer à pousser la mise à jour via le programme Android Beta sous peu.

Allez après ça.

Téléchargements Android 13 QPR3 bêta 3.2 : Images d’usine | Fichiers OTA