La mise à jour Android 12 Beta 3.1 est là pour votre Pixel

La mise à jour Android 12 Beta 3.1 est arrivée ce matin pour, espérons-le, éliminer toutes sortes de bogues. Alors que l’Android 12 Beta 3 est sans aucun doute le plus raffiné et le plus riche en fonctionnalités des versions à ce jour, c’est aussi le plus bogué que j’aie traité. Le besoin d’une mise à jour était immédiat dès le premier jour de sa publication plus tôt dans le mois.

La nouvelle mise à jour bêta 3.1 est disponible immédiatement pour les Pixel 3, Pixel 3a, Pixel 4, Pixel 4a et Pixel 5. Nous avons à la fois des images d’usine et des fichiers OTA à flasher, mais il devrait également y avoir un déploiement du programme Android Beta.

Date de sortie : 26 juillet 2021

Version : SPB3.210618.016

Prise en charge de l’émulateur : x86 (64 bits), ARM (v8-A)

Niveau de correctif de sécurité : juillet 2021

Services Google Play : 21.24.13

Google dit que cette mise à jour d’Android 12 Beta 3.1 corrige des bogues qui ont causé des boucles de démarrage, un plantage de l’interface utilisateur du système et un problème de mémoire qui tuait les processus.

Téléchargements Android 12 bêta 3.1: Image d’usine | OTA

Pour obtenir des instructions sur la mise à jour vers la version bêta 3.1, vous souhaiterez consulter cet article si vous avez récupéré l’un de ces fichiers ci-dessus. Si vous faites partie du programme Android Beta, vous pouvez simplement vous asseoir et attendre la mise à jour, ou la vérifier en allant dans Paramètres> Système> Mise à jour du système.