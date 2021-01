La mise à jour Android 11 et One UI 3.0 est maintenant disponible pour la série Galaxy S10

Suite à la mise à jour One UI 3.0 de la série Galaxy Note10 de la semaine dernière, Samsung propose désormais le micrologiciel stable basé sur Android 11 sur les unités Galaxy S10e et S10 5G alimentées par Exynos en Suisse. Ce n’est qu’une question de temps avant que la mise à jour ne s’étende aux Galaxy S10 et S10 + dans d’autres régions.





Mise à jour de l’écran d’informations sur le logiciel

Le nouveau firmware Android 11 porte le G97xFXXU9ETLJ numéro de build et apporte également le correctif de sécurité de janvier. Naturellement, vous pouvez vous attendre à trouver tous les ajustements et ajouts One UI 3 que vous pouvez consulter plus en détail dans notre analyse One UI 3.0 récemment publiée ici.

Via 1 • Via 2