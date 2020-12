Selon la façon dont vous décidez de les compter, les annonces d’appareils Asus 2020 n’incluent qu’entre deux et quatre appareils. Et en fait, ni le ROG Phone 3 de cette année, ni la famille Zenfone 7 n’utilisent encore Android 11. Le géant taïwanais est méthodique quant à son cycle de mise à jour, avec Android 11 commençant à peine à apparaître officiellement sur quelques appareils Zenfone 6 et uniquement sur son marché domestique taïwanais.

Ce développement est en fait une autre étape d’un long processus bêta, qui a débuté en août avec le recrutement de testeurs, suivi de quelques versions de version bêta, dont une qui a notamment activé VoLTE sur le Zenfone 6 sur le T -Réseau mobile américain. Naturellement, cela a fait son chemin dans le numéro de build 18.0610.2011.107, qui, selon un message du forum Asus ZenTalk, est désormais destiné à un nombre limité d’utilisateurs taïwanais, officiellement sortis de la version bêta, mais toujours dans une sorte de «test d’imprégnation».

La dernière version est basée sur Android 11, avec toutes les améliorations principales du système d’exploitation que cela implique, mais comprend également une interface ZenUI repensée, des gestes en plein écran et une prise en charge des lanceurs tiers. Pour ne citer que quelques faits saillants. Voici une traduction approximative du changelog officiel pour plus de détails:

Mettez à niveau le système vers Android 11

Sauvegardez vos données avant la mise à niveau, et si vous souhaitez revenir d’Android 11 à Android 10, vous pouvez le faire en utilisant un package officiel, mais toutes vos données seront purgées.

Certains logiciels tiers ne sont pas encore compatibles avec Android 11

Supprimez l’écoute privée, Aide ZenUI avec le mode à une main.

La fonction Power Man est intégrée dans les paramètres de la batterie. Supprimez le moteur d’analyse Avast.

Le bureau supprime les options telles que la classification intelligente, les icônes d’alignement, les combinaisons d’icônes, etc. Appuyez sur l’espace de l’écran pour diffuser l’icône de l’application.

Importez le nouveau design d’interface ZenUI

Ajustez l’interface du panneau de configuration rapide et prenez en charge le contrôle des supports. Supprimer les portails multi-fenêtres et ajouter des options de partage de proximité (ajoutées manuellement)

Le paramètre de téléchargement et d’installation automatique Wi-Fi pour les mises à jour du système est activé par défaut

La prise en charge des postes de travail tiers utilise des gestes en plein écran

Asus n’a pas encore partagé de calendrier de déploiement officiel, mais a confirmé qu’il ne restait plus de bogues majeurs à résoudre dans la version. Par conséquent, les utilisateurs peuvent probablement s’attendre à un déploiement plus large dans les semaines à venir, si tout se passe comme prévu.

Source (en chinois) | Via